التغطية متواصل: الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء ثلاثة جنود سقطوا في العملية البرية في غزة؛ ليرتفع عدد إلى 77
الجيش الإسرائيلي يكثف من هجماته في حي الشجاعية وجباليا شمال غزة ويكثف ضرباته في خانيونس جنوبا وضربات في اليمن منسوبة لإسرائيل
كثف الجيش الإسرائيلية من قصفه على مناطق في جنوب القطاع، حيث تعرض غرب مدينة خانيونس ليل الاثنين الثلاثاء إلى قصف عنيف، مع وقوع حوادث في المنطقة في العراق والبحر الأحمر في ما جدد رئيس جهاز الموساد ديدي برنياع تعهده بالقضاء على قادة حماس في كل مكان حتى تركيا وقطر.
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الجيش الإسرائيلي ينفي مطالبته منظمة الصحة بإخلاء مستودع أدوية في جنوب غزة
نفى الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ما أعلنته منظمة الصحة العالمية من أنّه طلب منها إخلاء مستودع للمواد الطبّية في جنوب غزة في غضون 24 ساعة قبل أن يصبح غير قابل للاستخدام نتيجة العمليات العسكرية البرية في جنوب القطاع.
وقال مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) التابع لوزارة الأمن الإسرائيلية في منشور على منصّة (إكس) إنّ "الحقيقة هي أنّنا لم نطلب منكم إخلاء المستودعات، وقد قلنا ذلك، بوضوح وخطّياً أيضاً، لمسؤولي الأمم المتّحدة المعنيّين".
وأضاف المنشور "من مسؤول في الأمم المتحدة نتوقّع، على أقلّ تقدير، مزيداً من الدقّة". وأتى نفي المكتب بعيد إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أنّ الجيش الإسرائيلي أبلغ الوكالة الأممية بوجوب إخلاء مستودع للمساعدات الطبية في جنوب غزة قبل أن تجعله "العمليات البرية" في المنطقة غير قابل للاستخدام.
أكسيوس: جاريد كوشنر وإيفانكا ترامب عقدا اجتماعا بين رئيس الوزراء القطري و"شخصيات أعمال يهودية أمريكية بارزة" في نيويورك.
الجيش الإسرائيلي يزيد من هجماته في الشجاعية وجباليا شمال غزة ويكثف ضرباته في خان يونس جنوبا
الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء ثلاثة جنود سقطوا في غزة؛ ليرتفع عدد قتلى الجنود إلى 77
الأمم المتّحدة تحذّر من "سيناريو أكثر رعباً" في غزة
حذّرت مسؤولة في الأمم المتّحدة، أمس الإثنين، من أنّ توسّع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى جنوب القطاع يمكن أن يؤدّي إلى "سيناريو أكثر رعباً" قد تعجز العمليات الإنسانية عن التعامل معه.
وقالت منسّقة الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز إنّه منذ استئناف القتال بين إسرائيل وحماس في الأول من كانون الأول/ديسمبر بعد هدنة استمرت سبعة أيام "امتدّت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى جنوب غزة".
صافرات الإنذادر تدوي في البلدات الإسرائيلية المتاخمة لغلاف غزة
تقرير: إدارة بايدن تضع خطة لغزة ما بعد الحرب
بدأ مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالفعل في وضع تصور لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة تقوم بالأساس على سيطرة السلطة الفلسطينية عليه في نهاية المطاف، بحسب ما ذكرت مجلة "بوليتيكو الأميركية اليوم الثلاثاء.