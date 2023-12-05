الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء ثلاثة جنود سقطوا في غزة ليرتفع إلى 77 عدد الجنود القتلى

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء أسماء ثلاثة جنود سقطوا خلال القتال في غزة، بعد إبلاغ عائلاتهم.

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء أسماء ثلاثة جنود سقطوا خلال القتال في غزة، وقد تم بعد إبلاغ عائلاتهم.

قُتل في معركة بقطاع غزة، الرقيب ياكير يديديا شينكولوفسكي 21 عاماً من مجدال عوز، وهو مقاتل مدرع في الكتيبة 53 تشكيل باراك (188).

إضافة إلى النقيب إيتان فيش (23 عاما) من مستوطنة بادوئيل، ضابط مدرعات قتالية في الكتيبة 53 تشكيل باراك (188). كما سقط في المعارك الرقيب توفال يعكوف صنعاني 20 عاماً من كريات جات، مقاتل مدرعات في الكتيبة 53 تشكيل باراك (188).

تخوض إسرائيل حربا منذ ستين يوما ضد حماس في قطاع غزة على إثر هجوم مفاجئ في 7 أكتوبر أسفر عن نتائج كارثية تمثلت بمقتل 1200 شخص وآلاف الجرحى واقتياد نحو 240 من المدنيين والعسكريين إلى الأسر مع استمرار إطلاق الصواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي.