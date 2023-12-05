الجيش الإسرائيلي يستهدف معاقل حماس في جباليا وينفذ غارة على مركز قيادة وإدارة عمليات تابع للحركة

قام سلاح الجو بالتعاون مع مقاتلي لواء المظليين بمهاجمة المباني التي خرجت منها عمليات مسلحي النخبة وتم القضاء على عدد منهم كما دمر المقاتلون صواريخ عثروا عليها في ساحة أحد المنازل شمال قطاع غزة

تواصل قوات الفرقة 162 نشاطاتها العملياتية في منطقة جباليا، وذلك بعد استكمال مرحلة تطويق المخيم. وفي اليوم الأخير، عملت القوات في معاقل حماس في المنطقة ودمرت البنى التحتية وعثرت على أسلحة ومنصات إطلاق داخل المباني المدنية، فضلا عن توجيه القوات الجوية نحو الأهداف.

IDF الجيش الإسرائيلي يعثر على صواريخ في ساحة أحد المنازل شمال قطاع غزة ويدمرها

كما قام سلاح الجو الليلة الماضية بالتعاون مع مقاتلي لواء المظليين بمهاجمة المباني التي خرجت منها عمليات مسلحي وحدة النخبة وتم القضاء على عدد من المسلحين. كما قام المقاتلون بتدمير صواريخ عثروا عليها في ساحة أحد المنازل شمال قطاع غزة.

وفي عملية مشتركة مع الشاباك، داهمت قوات احتياط من اللواء 551 والأسطول 13 مبنى مقر الأمن العام التابع لحماس في جباليا، وعثرت في المقر على وسائل مراقبة وتحكم وأسلحة وخرائط.

وهاجمت مقاتلات الذراع البحرية عشرات الأهداف العملياتية للفصائل المسلحة في قطاع غزة، في مجهود ساهم بتيسير المهام أمام القوات العاملة على الأرض. ومن بين الأهداف التي تمت مهاجمتها المباني التي استخدمها الجانب الحمساوي لإدارة القتال من داخلها وإطلاق قذائف الهاون.