سلاح المدفعية يطلق أكثر من 100 ألف قذيفة منذ بداية العملية البرية وانضمام مئات المجندين والمجندات للسلاح

تؤدي ألوية النار التابعة لسلاح المدفعية دوراً هاماً في القتال في قطاع غزة منذ اليوم الأول للحرب وتؤمن حزاما ضخما من النيران الأرضية لقوات المناورة في قطاع غزة. تعمل ألوية النار على تمكين تقدم قوات المشاة وإزالة التهديدات التي تواجه قواتنا وتدمير العدو، وفق بيان الجيش.

بفضل مجهود المدفعية، تم خلال اليوم الأخير من القتال في الشجاعية، تحديد موقع مسلحي حماس الذين نفذوا هجوماً ضد قوة من لواء غولاني. وقام قائد القوة بالاتصال بالفرقة المدفعية 282، وفي تحرك سريع أطلقوا نيران مدفعية كثيفة على المسلحين، مما أدى إلى تدمير عناصر حماس والسماح للواء جولاني بتنفيذ المهمة الهجومية.