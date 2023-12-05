سلاح المدفعية يطلق أكثر من 100 ألف قذيفة منذ بداية العملية البرية وانضمام مئات المجندين والمجندات للسلاح

تؤدي ألوية النار التابعة لسلاح المدفعية دوراً هاماً في القتال في قطاع غزة منذ اليوم الأول للحرب وتؤمن حزاما ضخما من النيران الأرضية لقوات المناورة في قطاع غزة

تؤدي ألوية النار التابعة لسلاح المدفعية دوراً هاماً في القتال في قطاع غزة منذ اليوم الأول للحرب وتؤمن حزاما ضخما من النيران الأرضية لقوات المناورة في قطاع غزة. تعمل ألوية النار على تمكين تقدم قوات المشاة وإزالة التهديدات التي تواجه قواتنا وتدمير العدو، وفق بيان الجيش.

بفضل مجهود المدفعية، تم خلال اليوم الأخير من القتال في الشجاعية، تحديد موقع مسلحي حماس الذين نفذوا هجوماً ضد قوة من لواء غولاني. وقام قائد القوة بالاتصال بالفرقة المدفعية 282، وفي تحرك سريع أطلقوا نيران مدفعية كثيفة على المسلحين، مما أدى إلى تدمير عناصر حماس والسماح للواء جولاني بتنفيذ المهمة الهجومية.

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ويوضح البيان في حادثة أخرى تدخل سلاح المدفعية عندما وقع فريق اللواء القتالي التابع لجفعاتي في كمين، حيث فتح مسلحو حماس النار باتجاه القوة. اتصل المقاتلون الميدانيون بالفرقة رقم 215 وطلبوا إطلاق النار لإنقاذهم، فخرجت كتيبة المدفعية للمساعدة وأطلقت مئات القذائف بالقرب من القوات، ما أسفر عن تدمير مسلحي حماس وتأمين القوة.

يقام اليوم (الثلاثاء) يوم التجنيد في سلاح المدفعية في ظل القتال. وسيتم تدريب المقاتلين الجدد على مهامهم في الدورة التدريبية، وفي نهايتها سيتم تكليفهم بفرق النار المنتشرة على حدود قطاع غزة والمشاركة في القتال العنيف.