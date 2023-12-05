الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء جنديين إضافيين قُتلا في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين عن أسماء جنديين إضافيين قتلا في المعارك الضارية في قطاع غزة، في أعقاب إخطار عائلاتهما

أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين عن أسماء جنديين إضافيين قتلا في المعارك الضارية في قطاع غزة، في أعقاب إخطار عائلاتهما. الجندي الأول هو النقيب ياهيل غازيت 24 عاما من قرية ركفات، نائب قائد السرية في الكتيبة 53 تشكيل باراك (188). تمت ترقيته من رتبة ملازم إلى رتبة نقيب بعد وفاته. ويشاطر الجيش الإسرائيلي العائلة حزنها وسيواصل مرافقتها.

IDF Spokesperson ياهيل غازيت

والثاني هو الرائد (احتياط) جيل دانيلز، 34 سنة، من أشدود، مقاتل في سرية الاستطلاع التابعة للكتيبة 6261، اللواء 261، سقط في معركة في قطاع غزة. تمت ترقيته بعد وفاته من رتبة رقيب أول (احتياط) إلى رتبة رقيب أول متقدم (احتياط). ويشاطر الجيش الإسرائيلي العائلة حزنها وسيواصل مرافقتها.

IDF Spokesperson جيل دانييلز

في وقت سابق من اليوم تم الإعلان عن ثلاثة جنود سقطوا أمس خلال اشتباكات مع حماس، وبذلك ترتفع حصيلة الجنود الإسرائيليين القتلى منذ دخول القطاع في عملية برية واسعة إلى 79.