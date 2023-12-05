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الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء جنديين إضافيين قُتلا في قطاع غزة

i24NEWS
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من اليسار إلى اليمين في الأعلى: توفال يعكوف صنعاني، وياكير يديديا شينكوليفسكي، وإيتان فيش. في الأسفل: ياهيل غازيت وجيل دانيلز
IDF Spokespersonمن اليسار إلى اليمين في الأعلى: توفال يعكوف صنعاني، وياكير يديديا شينكوليفسكي، وإيتان فيش. في الأسفل: ياهيل غازيت وجيل دانيلز

أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين عن أسماء جنديين إضافيين قتلا في المعارك الضارية في قطاع غزة، في أعقاب إخطار عائلاتهما

أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين عن أسماء جنديين إضافيين قتلا في المعارك الضارية في قطاع غزة، في أعقاب إخطار عائلاتهما. الجندي الأول هو النقيب ياهيل غازيت 24 عاما من قرية ركفات، نائب قائد السرية في الكتيبة 53 تشكيل باراك (188). تمت ترقيته من رتبة ملازم إلى رتبة نقيب بعد وفاته. ويشاطر الجيش الإسرائيلي العائلة حزنها وسيواصل مرافقتها.

IDF Spokesperson
IDF Spokespersonياهيل غازيت

والثاني هو الرائد (احتياط) جيل دانيلز، 34 سنة، من أشدود، مقاتل في سرية الاستطلاع التابعة للكتيبة 6261، اللواء 261، سقط في معركة في قطاع غزة. تمت ترقيته بعد وفاته من رتبة رقيب أول (احتياط) إلى رتبة رقيب أول متقدم (احتياط). ويشاطر الجيش الإسرائيلي العائلة حزنها وسيواصل مرافقتها.

IDF Spokesperson
IDF Spokespersonجيل دانييلز

في وقت سابق من اليوم تم الإعلان عن ثلاثة جنود سقطوا أمس خلال اشتباكات مع حماس، وبذلك ترتفع حصيلة الجنود الإسرائيليين القتلى منذ دخول القطاع في عملية برية واسعة إلى 79.

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