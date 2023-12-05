تقرير: نتنياهو يرفض توسيع المساعدات لغزة ويحوّل القرار إلى الحكومة الموسعة

فيما يتعلق بزيادة عدد العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية للعمل داخل إسرائيل فقد تم رفض إقرار هذه الطلب أيضا، على نحو يتعارض مع رغبة المؤسسة الأمنية تجنب اندلاع أزمة اقتصادية في الضفة الغربية

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس (الإثنين) إقرار توسيع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وأحال القرار إلى الحكومة الموسعة، على ما جاء في تقرير نشره موقع هيئة البث الرسمية كان، الثلاثاء.

وأفيد نقلاً عن مصدرين مطلعين أن كابينيت الحرب اجتمع أمس بغية التوافق حول توسيع المساعدات الإنسانية، بناء على طلب الرئيس الأمريكي الذي يواجه بدوره ضغوطا دولية وداخلية، لكن القرار جاء بعيدا عن رغبة البيت الأبيض. وقرر رئيس الوزراء عرض الأمر على الحكومة الموسعة للبت فيه.

وفيما يتعلق بقضية السماح بزيادة عدد العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية للعمل داخل إسرائيل فقد تم رفض إقرار هذه الطلب أيضا، على نحو يتعارض هذه المرة مع رغبة المؤسسة الأمنية التي تقدمت بهذا الطلب أملا بتجنب حدوث أزمة اقتصادية في الضفة الغربية، لا سيما في ظل حرب متواصلة في القطاع منذ 60 يوما على كل ما ينطوي على ذلك من تداعيات.