تقرير: حماس أعدت خريطة مفصّلة للقاعدة العسكرية الإسرائيلية قبل 7 أكتوبر

يُعتقد الآن أن حماس أمضت سنوات في التحضير لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الذي أودى بحياة 1200 شخص في إسرائيل، ولكن كان هناك أيضًا عنصر "اللحظة الأخيرة" في عملية صنع القرار لنشطاء الجماعة

تمكنت حماس من الوصول إلى خريطة مفصلة لقاعدة عسكرية إسرائيلية إلى جانب معلومات أخرى حساسة للغاية، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان يوم الثلاثاء. وقال مصدر استخباراتي إسرائيلي إن مثل هذه المعلومات لا يمكن تحديثها إلا بالاعتماد على "معرفة داخلية"، في إشارة إلى وجود جواسيس داخل إسرائيل.

في وقت سابق من يوم الجمعة، أصدرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا يستند إلى خطة هجوم حماس المكونة من 40 صفحة والتي تم تنفيذها في 7 أكتوبر. ويقال إن الوثيقة تم تداولها في الدوائر الاستخباراتية والعسكرية الإسرائيلية، ولكن تم رفضها لأنها بدت "طموحة للغاية".

Arie Leib Abrams/Flash90 في أعقاب المجزرة التي ارتكبتها حماس في موقع مهرجان نوفا للموسيقى.

وقالت الغارديان أنه من بين الوثائق الأخرى التي تم العثور عليها ونشرها على الملأ، واحدة "في الأصل مكتوبة بخط اليد ولكن استخرجت من جهاز كمبيوتر محمول توضح بالتفصيل خطة للاستيلاء على موقع قيادة للجيش الإسرائيلي بالقرب من السياج الحدودي في غزة مع مجموعتين من الجنود، مع إدراج أسلحتهم وأدوارهم وتحتوي على خريطة مرسومة يدويًا بعناية للموقع المستهدف".

Chaim Goldberg/Flash90 قبور سكان كيبوتس بئيري الذين قتلتهم حماس في 7 أكتوبر

ووصف التقرير بعض المعلومات الاستخبارية بأنها "أكثر تفصيلاً مما كان مطلوباً من قبل الجيش الإسرائيلي نفسه".

يُعتقد الآن أن حماس أمضت سنوات في التحضير لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الذي أودى بحياة 1200 شخص في إسرائيل، ولكن كان هناك أيضًا عنصر "اللحظة الأخيرة" في عملية صنع القرار لنشطاء الجماعة.