فرنسا تعاقب يحيى السنوار،أي عقوبة فرضتها؟

العقوبة المشار اليها كانت فرنسا أعلنت الأسبوع الماضي لكن العقوبة دخلت حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء

أعلنت حكومة فرنسا اليوم أنه تجميد أصول وممتلكات يحيى السنوار، قائد حماس في غزة في البلاد. العقوبة ضد السنوار أعلن عنها الأسبوع الماضي من جانب وزير الاقتصاد الفرنسي ودخلت حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.

ولم ينشر حتى اليوم معلومات مفصلة حول الحجم الكلي لممتلكات السنوار في فرنسا.

ويشار الى أنه في مرسوم مماثل نشر في 13 تشرين ثاني/نوفمبر، أعلنت فرنسا أنها ستجمد لمدة ستة أشهر أصول محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس والمدرج في قائمة واشنطن "للارهابيين الدوليين" المطلوبين منذ عام 2015.

كما فرضت بريطانيا أيضا عقوبات مماثلة تشمل تجميد أصول وحظر سفر، على ستة أفراد بينهم أربعة من قادة حماس واثنان متهمان بتمويل الحركة ، بينهم محمد الضيف ويحيى السنوار.

وفي غضون ذلك، صحر وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أن الولايات وبريطانيا ستفرض عقوبات إضافية على مجموعات وشخصيات مرتبطة بحماس، وذلك بعد إعلان وزارة الخزنة الأمريكية في أيلول/أكتوبر أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على شخصيات مرتبطة بحماس في غزة، السودان، تركيا، الجزائر وقطر.