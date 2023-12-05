قائد الجيش الإسرائيلي "مخطئ من اعتقد أن الجيش لن يعرف استئناف القتال مع انتهاء الهدنة"

جاءت تصريحات هاليفي مع مرور 60 يوما على الحرب وبعد أيام من انتهاء الهدنة

أكد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي في تصريح خاص بعد مرور 60 يوما على الحرب إنه :"منذ اندلاع الحرب، قواتنا تحاصر منطقة خان يونس جنوب القطاع، نواصل بالمقابل تعميق الإنجاز أيضا في شمالي القطاع، من اعتقد أن الجيش لن يعرف استئناف القتال بعد الهدنة- مخطئ، حماس يشعرون ذلك جيدا".

وأضاف هاليفي :"خلال الأيام الأخيرة تم القضاء على نشطاء كثر بينهم قيادات في حماس، انتقلنا خلال الأيام الأخيرة الى المرحلة الثالثة من المناورة العسكرية، سيطرنا على مقرات كثيرة لحماس في شمال القطاع، وحاليا ننشط أمام مواقع مركزية في الجنوب. نتصرف باحترافية: نقوم بإجلاء السكان مسبقا من مناطق القتال، نهاجم حماس فوق وتحت الأرض خلال هجمات مشتركة من الجو، البحر واليابسة، ندخل قواتنا البرية الى داخل القتال بمرافقة معلومات استخباراتية نوهية جدا وقوية مع دقة عالية جدا، قواتنا تصطدم مع مخربين كثر، تستهدفهم بفاعلية وبمستوى احترافي مذهل".

كما تطرق هاليفي لأول مرة الى مقتل يوفال كاسترلمان الذي ساعد على تحييد المهاجمين الذي نفذوا عملية إطلاق النار الدموية في القدس قبل أسبوع لكنه قتل بنيران جندي اعتقد أنه أحد المنفذين، ووصف هاليفي الحدث بأن "مأساوي" معبرا عن تقديره لكاستلمان الذي قال إنه تصرف ببطولة : "إننا نشيد ببطولة المواطن الذي ركض بشجاعة نحو النار لوقف قتل المدنيين"، مشدداً على تعليمات إطلاق النار للمقاتلين: "لا تتعجلوا في إطلاق النار عندما يكون الخطر منخفضاً، ونحن لا نطلق النار على من يرفعوا أيديهم. الحالة المحددة نفسها لا تزال بالطبع قيد التحقيق، وهذه المفاهيم، من المهم أن نعرفها جميعًا الآن."

وتطرق هاليفي إلى تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال مفاده أن إسرائيل قامت ببناء نظام ضخ في شمال قطاع غزة من أجل إغراق أنفاق حماس. أجاب رئيس الأركان: "نواجه العديد من البنى التحتية تحت الأرض في غزة، لدينا طرق مختلفة، لن أتحدث عنها هنا. تفجير وتدمير وأيضا قدرات تمنع عناصر حماس من استخدام الأنفاق أثناء القتال". وفيما يتعلق باغراق الانفاق بمياه البحر، ألمح:"إنها فكرة جيدة".

وأضاف رئيس الأركان وتطرق الى القتال ضد حزب الله وقال :"إننا ندفع حزب الله ثمنا باهضا والتي تحاول هذه المنظمة إخفاؤه، وعلى ما يبدو يعرف لماذا". وأضاف :"لكن في الوقت نفسه نواصل النشاط العملياتي الذي يهدف إلى تحقيق واقع أفضل، أفضل بكثير على الحدود الشمالية.