ارتفاع قتلى الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء في المعارك بغزة الى سبعة

كشف مساء اليوم عن مقتل جنديين اضافيين قتلا خلال المعارك الضارية في غزة

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الى أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي خلال القتال اليوم الثلاثاء في قطاع غزة ارتفع الى سبعة في المعارك في قطاع غزة.

وكان أعلن فجر اليوم أسماء ثلاثة جنود في سلاح المدرعات بينهم ضابط ومقاتلين من الكتيبة 53 في القطاع في تشكيل "باراك"، في حين أعلن عن جنديين اضافيين بعد الظهر بينهم ضابط في سلاح المدرعات من الكتيبة 53 ومقاتل في سرية الدوريات في الكتيبة 6261، اللواء 261. في حين اعلن مساء اليوم عن جنديين احتياط سقطا في المعارك في قطاع غزة بينهم ضابط في سرية الدوريات التابعة لفرقة الإطفاء ومقاتل في الكتيبة 7008 في تشكيل "حيتسي ايش".

وسمح بالنشر ايضا أن مقاتلا إضافيا من تشكيل "باراك" اصيب بصورة خطيره في المعارك شمال غزة، بالاضافة الى ذلك في معارك مختلفة في غزة اصيب مقاتل من وحدة دوفدوفان، مقاتل في وحدة ناحال، وايضا ضابط ومقاتل في دورية المظليات، ونقل المصابين الى المستشفى لتقلي العلاج وتم تبليغ عائلاتهم.

هؤلاء قتلى الجيش الإسرائيلي الذين سمح بنشر أسمائهم اليوم:

- الرائد (احتياط) متان دماري 31 سنة من ديمونا، قائد صف في سرية دورية فرقة الإطفاء (215)

- الرائد (احتياط) إيلي إلياهو كوهين 23 عاماً من بيت نحميا، مقاتل في الكتيبة 7008

- الرائد (احتياط) جيل دانيلز 34 سنة من أشدود، مقاتل في سرية الدوريات في الكتيبة 6261، اللواء 261.

- النقيب ياهال غازيت 24 سنة من قرية ركفات نائب قائد السرية في الكتيبة 53 تشكيل باراك (188)

- النقيب إيتان فيش 23 سنة من بلدة بادويل ضابط مدرعات قتالية في الكتيبة 53 تشكيل باراك (188).

- الرقيب توفال يعقوب تسيناني 20 سنة من كريات جات، مقاتل مدرع في الكتيبة 53 تشكيل باراك (188).

- الرقيب ياكير يديديا شينكوليفسكي 21 سنة من مجدال عوز، مقاتل مدرع في الكتيبة 53، تصميم باراك (188).