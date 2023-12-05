English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

حدث غير عادي بالكابينيت :حارسة تطلب التحقق إن كان بحوزة قائد الجيش جهاز تسجيل

i24NEWS
دقيقة 1
رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب، 1 ديسمبر، 2023.
Israeli Israel Defense Forcesرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب، 1 ديسمبر، 2023.

رئيس هيئة الأركان عبر عن غضبه واستيائه من الحدث خلال حضور الجلسة

كشف اليوم عن حدث غير عادي وقع أمس خلال جلسة كابينيت الحرب الإسرائيلي، وذلك حين كان رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي بطريقه لدخول القاعة بمقر وزارة الأمن الإسرائيلية بمدينة تل أبيب، وإذ بحارسة بديوان رئيس الحكومة تطلب إجراء تفتيش للتأكد من عدم وجود أجهزة الكترونية أو معدات تسجيل لديه. وذكرت القناة "13" أن رئيس هيئة الأركان هاليفي توجه داخل القاعة الى الحاضرين ، بينهم السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، الجنرال افي جيل، معبرا عن غضبة على الحادث. 

Video poster

ويشار الى أنه قبل شهر ونصف افيد بأن حارسات في ديوان رئيس الحكومة فتشوا ضباطا شاركوا في جلسة الكابينيت وطلبوا التأكد من أنه لا يوجد بحوزتهم أجهزة تسجيل. حتى ذلك الحين، كان من الشائع جدًا أن يقوم كبار العسكريين بتسجيل المناقشات، سواء للاحتياجات التشغيلية أو للاحتياجات الأخرى، بالإضافة إلى التسجيل الرسمي الذي يتم في أمانة الحكومة، وسعى ديوان رئيس الوزراء إلى منع ذلك. 

وصرح مسؤولون في ديوان رئيس الحكومة للقناة إن تلك الحارسة لم تتلقى أية تعليمات، وأنهم لا ينشغلون بشؤون الأمن. وأضاف ديوان رئيس الحكومة أن الحارسة فقط طلبت التأكد من أن جميع المشاركين بالاجتماع لا يوجد بحوزتهم أجهزة تسجيل. 

 

 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق