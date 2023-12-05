رئيس هيئة الأركان عبر عن غضبه واستيائه من الحدث خلال حضور الجلسة

كشف اليوم عن حدث غير عادي وقع أمس خلال جلسة كابينيت الحرب الإسرائيلي، وذلك حين كان رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي بطريقه لدخول القاعة بمقر وزارة الأمن الإسرائيلية بمدينة تل أبيب، وإذ بحارسة بديوان رئيس الحكومة تطلب إجراء تفتيش للتأكد من عدم وجود أجهزة الكترونية أو معدات تسجيل لديه. وذكرت القناة "13" أن رئيس هيئة الأركان هاليفي توجه داخل القاعة الى الحاضرين ، بينهم السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، الجنرال افي جيل، معبرا عن غضبة على الحادث.

ويشار الى أنه قبل شهر ونصف افيد بأن حارسات في ديوان رئيس الحكومة فتشوا ضباطا شاركوا في جلسة الكابينيت وطلبوا التأكد من أنه لا يوجد بحوزتهم أجهزة تسجيل. حتى ذلك الحين، كان من الشائع جدًا أن يقوم كبار العسكريين بتسجيل المناقشات، سواء للاحتياجات التشغيلية أو للاحتياجات الأخرى، بالإضافة إلى التسجيل الرسمي الذي يتم في أمانة الحكومة، وسعى ديوان رئيس الوزراء إلى منع ذلك.

وصرح مسؤولون في ديوان رئيس الحكومة للقناة إن تلك الحارسة لم تتلقى أية تعليمات، وأنهم لا ينشغلون بشؤون الأمن. وأضاف ديوان رئيس الحكومة أن الحارسة فقط طلبت التأكد من أن جميع المشاركين بالاجتماع لا يوجد بحوزتهم أجهزة تسجيل.