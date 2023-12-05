الضفة الغربية: واشنطن تفرض عقوبات على مستوطنين متطرفين متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين

وخلص بالقول: "تتحمل كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية مسؤولية الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية".

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين الذين يعيشون في الضفة الغربية والمتهمين بتنفيذ هجمات ضد الفلسطينيين، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان، "اليوم، تنفذ وزارة الخارجية سياسة جديدة لتقييد التأشيرات ضد الأفراد المشتبه في أنهم يساعدون في تقويض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك ارتكاب أعمال العنف". وأضاف أن هذا العنف "غير مقبول" تجاه الفلسطينيين.

ولم يتم تحديد عدد الأشخاص الذين سيتأثرون بقيود التأشيرة هذه والتي سيتم فرضها أيضًا على أقارب الأشخاص المستهدفين. وفي إسرائيل، الخميس الماضي، حذر رئيس الدبلوماسية الأمريكية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من نيته فرض مثل هذه القيود على التأشيرات على المتطرفين، بحسب مسؤول أمريكي كبير. وحث السلطات الإسرائيلية على وقف هذا العنف.

Amos Ben Gershom / GPO رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القدس

وأضاف أنتوني بلينكن في البيان الصحفي: "نحن نواصل التحدث مع القادة الإسرائيليين لنجعلهم يفهمون أنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات إضافية لحماية المدنيين الفلسطينيين من هجمات المتطرفين". وشدد أيضًا على أن الأمر متروك للسلطة الفلسطينية لبذل "المزيد لمنع الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين".

وخلص بالقول: "تتحمل كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية مسؤولية الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية".