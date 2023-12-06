جو بايدن: "رفض حماس إطلاق سراح الرهائن الإناث أدى إلى انهيار الهدنة"

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع مع المانحين في ماساتشوستس، عن الحرب في إسرائيل والأدلة على الاغتصاب والعنف الجنسي الذي ارتكبته المنظمة ضد النساء الإسرائيليات في 7 أكتوبر.

وقال بايدن "على مدى الأسابيع القليلة الماضية، شارك الناجون والشهود من الهجمات قصصهم المروعة عن الوحشية التي لا يمكن تصورها". "لا يمكن للعالم أن ينظر بعيداً عما يحدث.

وتابع: "الأمر متروك لنا جميعًا - الحكومة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني - أن نفعل كل ما في وسعنا لإدانة العنف الجنسي الذي تمارسه حماس". "يجب إعادة هؤلاء النساء وجميع من ما زالوا محتجزين لدى حماس إلى عائلاتهم على الفور. لن نتوقف حتى نعيد كل واحد منهم إلى المنزل. "

دعوني أكون واضحا: رفض حماس إطلاق سراح الشابات المتبقيات هو ما أدى إلى انهيار هذا الاتفاق وإنهاء وقف إطلاق النار".