التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي : سلاح الجو نفذ غارات استهدفت أكثر من 250 هدفًا في غزة خلال اليوم الماضي
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف 250 هدفًا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث اكتشف ودمر أسلحة ومداخل أنفاق وعبوات ناسفة والعديد من البنى التحتية الأخرى
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف 250 هدفًا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث اكتشف ودمر أسلحة ومداخل أنفاق وعبوات ناسفة والعديد من البنى التحتية الأخرى، كما أسقطت القوات طائرة مقاتلة دمرت منصتي إطلاق نفذ المسلحيون منها قصفًا في وسط البلاد أمس الثلاثاء. بالإضافة إلى ذلك، تم القضاء على مسلحيين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
مقتل فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
قتل فلسطينيبن خلال مواجهات ليلية مع القوات الإسرائيلية في مخيم الفارعة للاجئين شمال الضفة الغربية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء وفا الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية.
وذكرت وفا أن ثلاثة فلسطينيين آخرين أصيبوا.
🚨صافرات الإنذار تدوي في التجمعات الحدودية لغزة
الجيش الإسرائيلي : جنديين آخرين قُتلا، أحدهما يقاتل في غزة والآخر في حادث سيارة
أعلن الجيش عن مقتل جنديين إسرائيليين آخرين هما :
الرقيب. درجة أولى (احتياط) يهوناتان مالكا، 23 عامًا، من بئر السبع، جندي في الكتيبة 82 باللواء السابع مدرع، استشهد أثناء القتال في غزة.
المقدم (احتياط) يوشاي غور هيرشبيرغ، 52 عامًا، من حافات فيليب، قائد وحدة في الفرقة 98 المكلفة بالعثور على الأشخاص المفقودين الذين قُتلوا في حادث سيارة.
جو بايدن: "رفض حماس إطلاق سراح الرهائن الإناث أدى إلى انهيار الهدنة"
تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع مع المانحين في ماساتشوستس، عن الحرب في إسرائيل والأدلة على الاغتصاب والعنف الجنسي الذي ارتكبته المنظمة ضد النساء الإسرائيليات في 7 أكتوبر.
وقال بايدن "على مدى الأسابيع القليلة الماضية، شارك الناجون والشهود من الهجمات قصصهم المروعة عن الوحشية التي لا يمكن تصورها". "لا يمكن للعالم أن ينظر بعيداً عما يحدث.
وتابع: "الأمر متروك لنا جميعًا - الحكومة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني - أن نفعل كل ما في وسعنا لإدانة العنف الجنسي الذي تمارسه حماس". "يجب إعادة هؤلاء النساء وجميع من ما زالوا محتجزين لدى حماس إلى عائلاتهم على الفور. لن نتوقف حتى نعيد كل واحد منهم إلى المنزل. "
دعوني أكون واضحا: رفض حماس إطلاق سراح الشابات المتبقيات هو ما أدى إلى انهيار هذا الاتفاق وإنهاء وقف إطلاق النار".
الجيش الإسرائيلي يعتذر عن إصابة جنود لبنانيين عن طريق الخطأ
"نفذ الجنود الإسرائيليون عملية للقضاء على تهديد وشيك تم تحديده من لبنان. ووقع التهديد في منطقة إطلاق صواريخ معروفة ونقطة مراقبة تابعة لمنظمة حزب الله بالقرب من العوضي. تشكل أنشطة حزب الله في لبنان انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.
وأُبلغ الجيش الإسرائيلي أن جنودا من الجيش اللبناني، الذين لم يكونوا الهدف، أصيبوا خلال الغارة. وقال الجيش الإسرائيلي: “نأسف لهذا الحادث وفتحنا تحقيقا”.
تقرير : الولايات المتحدة تعتقد أن إسرائيل يمكن أن تنهي عملياتها الرئيسية في جنوب غزة بحلول يناير
أفاد تقرير لـ CNN، أن الولايات المتحدة تعتقد أن إسرائيل يمكن أن تنهي عملياتها العسكرية واسعة النطاق في جنوب قطاع غزة بحلول يناير/كانون الثاني، ثم تنتقل إلى هجمات أكثر استهدافًا على مسلحين وقادة محددين من حماس .
نقلا عن العديد من كبار المسؤولين في الإدارة، تقول الشبكة الإخبارية إن "البيت الأبيض يشعر بالقلق من كيفية تنفيذ هجوم الجيش الإسرائيلي في الأسابيع المقبلة، وحذر إسرائيل من الحد من الأضرار والخسائر في صفوف المدنيين". لكن مسؤولا كبيرا نقلا عن التقرير يقول إنهم غير مرتاحين لاستخدام كلمة “متقبل” لوصف رد إسرائيل على النصيحة الأمريكية.
ويقول مسؤول كبير في الإدارة أيضًا إنه من غير المرجح أن تحقق إسرائيل هدفها المتمثل في منع حماس من القدرة على تنفيذ هجوم آخر مثل 7 أكتوبر بحلول نهاية العام، وأن القوات الإسرائيلية ستواصل السعي لتحقيق هذا الهدف كجزء من "عملية أطول أمدا".