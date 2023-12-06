الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين خلال المعارك العنيفة في غزة

الرقيب أول (احتياط) يهوناتان مالكا، من بئر السبع، كان مقاتلاً في الكتيبة 82 مدرعة، وكان يبلغ من العمر 23 عامًا

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الرقيب أول (احتياط) يهوناتان مالكا، لقي مصرعه أثناء قتاله مع مسلحي حماس في قطاع غزة، فيما لقي المقدم يوشاي غور هيرشبيرغ مصرعه إثر حادث سير في جنوب إسرائيل.

الرقيب أول (احتياط) يهوناتان مالكا، من بئر السبع، كان مقاتلاً في الكتيبة 82 مدرعة، وكان يبلغ من العمر 23 عامًا، وبعد وفاته ارتفع عدد القتلى من الجنود داخل القطاع منذ بدء العملية البرية إلى 82.

IDF Spokesperson يهوناتان مالكا

والمقدم يوشاي غور هيرشبيرغ، من فيليب فارمز، قائد وحدة البحث عن الأشخاص المفقودين في فرقة الإطفاء 98. قُتل في حادث سير في جنوب إسرائيل، وكان يبلغ من العمر 52 عامًا وقت وفاته. .