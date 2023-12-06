الجيش الإسرائيلي يحقق بالضربة الإسرائيلية التي أدت لمقتل جندي لبناني وإصابة آخرين على الحدود الثلاثاء

وكان مصدر في حزب الله صرح أمس أن يوم الثلاثاء التصعيد الأعنف منذ التصعيد الذي بدأ في 8 أكتوبر

في بيان غير عادي، أعرب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الليلة "عن أسفه على إصابة عدد من الجنود اللبنانيين في هجوم على الحدود الشمالية"، حيث أعلن الجيش اللبناني بوقت سابق مقتل جندي واصابة ثلاثة آخرين في ضربة إسرائيلية على الحدود قرب تلة العويضة، معلنا أنه يجري تحقيقا بالأمر

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه الذي نشر عبر منصة "اكس" الليلة :"في وقت سابق اليوم، عمل مقاتلو الجيش الإسرائيلي على تحييد تهديد حقيقي رصد من منطقة لبنان، ورصد التهديد من موقع إطلاق صواريخ ومراقبة لحزب الله قرب تلة العويضة على الحدود مع لبنان. وورد بلاغ للجيش الإسرائيلي بأن عددا من عناصر الجيش اللبناني اصيبوا خلال الهجوم. قوات جيش لبنان لم يكونوا هدفا للهجوم، الجيش الإسرائيلي يأسف على وقوع الحدث، وتجري تحقيقات بالحدث".

وفي وقت سابق أكدت قوات الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) بأن الجيش اللبناني أكد مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين في الهجوم الإسرائيلي في منطقة النبي عويضة - العديسة وذكر :"هذه هي المرة الاولى التي يقتل فيها جندي من الجيش اللبناني خلال هذه الفترة. الجيش اللبناني غير منخرط في الصراع مع إسرائيل. خلالل الأيام الأخيرة نشهد ارتفاع سريع ومقلق بالعنف. نواصل مطالبتنا كلا الطرفين اللذين يتقاتلان على طول الخط الأزرق إنهاء دائرة العنف، التي يمكن أن تؤدي الى عواقب وخيمة".

من جانبه صرح وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، أن لبنان سيتواصل مع أطراف مثل الولايات المتحدة، وسيوضح لها أن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، وأن بلاده لن تقبل بهجمات الجيش الإسرائيلي دون سبب. وقال بوحبيب خلال مقابلة مع تلفزيون"العربي"، وقال بو حبيب أن الجيش اللبناني لم يعتدي على إسرائيل وأنه لا يشارك في القتال في جنوب البلاد ولكنه يتعاون مع القوات الدولية لحماية الأمن والاستقرار قدر الإمكان.

في حين ذكر مصدر في حزب الله لصحيفة العربي الجديد إن "الحدود اللبنانية شهدت الثلاثاء تصعيدا عسكريا قد يكون الأعنف منذ الـ8 من أكتوبر" وقال إن "أي هجوم إسرائيلي قد يستهدف بيوتا، ومدنيين، واعلاميين والجيش اللبناني سيتم الرد علية ردا مناسبا- أي تصعيد من جانب إسرائيل سيتم الرد عليه بتصعيد من جانب حزب الله ".

شهدت اليوم تصعيداً عسكرياً قد يكون الأعنف منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر". وبحسب قوله، فإن "أي هجوم إسرائيلي يستهدف منازل ومدنيين وإعلاميين وجيشاً لبنانياً، سيلقى رداً مناسباً، وأي تصعيد من جانب إسرائيل سيقابله تصعيد من جانب حزب الله".