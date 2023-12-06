الجيش الإسرائيلي يعثر على أكبر مخزون أسلحة وذخائر في شمال قطاع غزة

ويحتوي مخزون الأسلحة التي ضبط في شمال قطاع غزة على مخزون كبير من الأسلحة والذخائر

كشف الجيش الإسرائيلي اليوم عثور مقاتلي اللواء 460 التابع للكتيبة 50 خلال إحدى العمليات العسكرية على أحد أكبر مخزونات الذخائر والأسلحة التي ضبطت حتى الآن في شمال قطاع غزة.

واحتوى المخزون على مئات الصواريخ وقاذفات آر بي جي من مختلف الأنواع، وعشرات الصواريخ المضادة للدبابات، وعشرات العبوات الناسفة، والصواريخ بعيدة المدى الموجهة نحو مركز إسرائيل، وعشرات القنابل اليدوية والطائرات بدون طيار.

وجمعت الوسائل القتالية من قبل القوات، وتم تفجير قسم منها وتدميره في المكان في حين أرسل الباقي الى التحقيقات، وذكر البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي أنه تم العثور على مخزن الأسلحة قرب عيادة ومدرسة.