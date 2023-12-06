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الجيش الإسرائيلي يعثر على أكبر مخزون أسلحة وذخائر في شمال قطاع غزة

i24NEWS
دقيقة 1
مخزون أسلحة وذخائر عثر عليها الجيش الاسرائيلي في شمال قطاغ غزة
IDF spokemanمخزون أسلحة وذخائر عثر عليها الجيش الاسرائيلي في شمال قطاغ غزة

ويحتوي مخزون الأسلحة التي ضبط في شمال قطاع غزة على مخزون كبير من الأسلحة والذخائر

كشف الجيش الإسرائيلي اليوم عثور مقاتلي اللواء 460 التابع للكتيبة 50 خلال إحدى العمليات العسكرية على أحد أكبر مخزونات الذخائر والأسلحة التي ضبطت حتى الآن في شمال قطاع غزة.  

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واحتوى المخزون على مئات الصواريخ وقاذفات آر بي جي من مختلف الأنواع، وعشرات الصواريخ المضادة للدبابات، وعشرات العبوات الناسفة، والصواريخ بعيدة المدى الموجهة نحو مركز إسرائيل، وعشرات القنابل اليدوية والطائرات بدون طيار. 

وجمعت الوسائل القتالية من قبل القوات، وتم تفجير قسم منها وتدميره في المكان في حين أرسل الباقي الى التحقيقات، وذكر البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي أنه تم العثور على مخزن الأسلحة قرب عيادة ومدرسة. 

 

 

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