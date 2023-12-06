الجيش الإسرائيلي يطوّق خان يونس وفرقة القوات الخاصة تنفذ مداهمات في قلب المدينة

علق نتنياهو بقوله: "قلت الليلة الماضية إن قواتنا يمكنها الوصول إلى أي مكان في قطاع غزة. والآن هم يطوقون منزل السنوار. وقال: "إن منزله ليس حصنه، ويمكنه الهروب، لكنها مسألة وقت فقط حتى نقبض عليه"

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء تطويقه مدينة خان يونس التي "تعتبر مركز ثقل لحماس ومعترف بها كقوة عسكرية وسلطوية ورمزا حكوميا، وفق توصيف الجيش، كما أنها منشأ قيادة حماس ومن بينهم يحيى السنوار ومحمد السنوار ومحمد الضيف".

وأفيد أيضا أن الفرقة 98، فرقة القوات الخاصة باتت تقاتل لأول مرة في قلب مدينة خانيونس في قطاع غزة. وقامت الفرقة التي تضم تشكيل الكوماندوز ووحدات خاصة أخرى بالقضاء على العديد من مسلحي حماس، سواء خلال المواجهات أو باستخدام الغارات الجوية كما تم العثور على حوالي 30 فتحة نفق وتدميرها.

وعلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على المنعطف العسكري الأبرز لهذه الليلة بقوله: "قلت الليلة الماضية إن قواتنا يمكنها الوصول إلى أي مكان في قطاع غزة. والآن هم يطوقون منزل السنوار. وقال: "إن منزله ليس حصنه، ويمكنه الهروب، لكنها مسألة وقت فقط حتى نقبض عليه".

في الأثناء، التقى رئيس الأركان هرتسي هاليفي بمجندين جدد من المقرر أن يلتحقوا بلواءي الناحال وكفير في مكتب التجنيد في تل هشومير، وقال لهم: "إنكم تتجندون في خضم حرب ستستمر لبعض الوقت، في يوم يصبح فيه معنى الدفاع عن الوطن، البيت، أعظم بكثير". وأضاف هاليفي: "في الوقت الذي نتحدث فيه، يخوض اللواءان قتالًا معقدًا في غزة. يتخذ المقاتلون قرارات هناك، ويقاتلون العدو، ويؤذونه، ويحمون بعضهم البعض، ويحاولون تحديد مكان الرهائن، وإنقاذ الرهائن – وتأتي هذه في مصاف المهام العظمى التي يمكن تصورها. لكي نضمن استمرار هذا التقدم نحتاج إلى الاستمرارية، أنتم الاستمرارية."

IDF Spokesperson جنود من الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة

وفي محاولة للتجاوب مع التحديات التي يفرضها واقع الحرب في غزة، من المتوقع أن توافق الحكومة الموسعة التي ستجتمع الليلة على زيادة تدريجية في كمية الوقود التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة. في المرحلة الأولى، ستتم مضاعفة الكمية من 60 ألف لتر يوميا إلى 120 ألف لتر ــ مع سعي الولايات المتحدة إلى مضاعفة الكمية ثلاث مرات إلى 180 ألف لتر يوميا. غير أن وزير الأمن يوآف غالانت شدد على أنه لن تتم زيادة أخرى تتجاوز 120 ألف لتر إلا بحال تم تبادل زيارات الصليب الأحمر.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد شدد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة والوقود بشكل خاص خشية حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة، وقبلت المؤسسة الأمنية الطرح وستقوم بتقديم توصية لكابينت الحرب بزيادة كمية الوقود لتجنب تفشي أوبئة من شأنها أن تمس بالمناورة البرية للجيش الإسرائيلي.