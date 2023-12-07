الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين ما يرفع حصيلة الجنود القتلى في العملية البرية في غزة إلى 85

أصيب في المعركة التي سقط فيها الرقيب المرحوم عميت بونزل، ثلاثة مقاتلين احتياطيين من دورية مظليين بجروح خطيرة، كما أصيب مقاتل احتياطي آخر من الكتيبة 7008 بجروح خطيرة في معركة شمال قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الخميس عن مقتل جنديين، مما يرفع عدد القتلى في العملية البرية في غزة إلى 85، مع دخول الحرب شهرها الثاني منذ أن هاجمت منظمة حماس إسرائيل في 7 أكتوبر.

سقط أمس في معركة بوسط قطاع غزة الرقيب عميت بونزل 22 عاما من شوهام، مقاتل ورقيب فصيلة في دورية لواء المظليين (35 عاما). وتوفي أمس الرقيب آلمنيو إيمانويل فيليكه، 22 عامًا، من كريات جات، مقاتل في وحدة دوفديفان، لواء الكوماندوس (89)، متأثرًا بجراحه بعد إصابته في معركة يوم 23/12/5 جنوب قطاع غزة.

وأصيب في المعركة التي سقط فيها الرقيب المرحوم عميت بونزل، ثلاثة مقاتلين احتياطيين من دورية مظليين بجروح خطيرة، كما أصيب مقاتل احتياطي آخر من الكتيبة 7008 بجروح خطيرة في معركة شمال قطاع غزة.

وتم نقل المقاتلين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وتم إبلاغ عائلاتهم.