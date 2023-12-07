التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يطبق الحصار على خان يونس وسط استمرار المعارك و قرار كابينت الحرب في إسرائيل مضاعفة كمية الوقود لغزة
عشية دخول الحرب في قطاع غزة شهرها الثالث، أطبق الجيش الإسرائيلي الحصار على خان يونس محاصرا منزل يحيى السنوار في رسالة واضحة وسط استمرار المعارك التي تجبي أثمانا باهظة حيث تم الإعلان عن مقتل جنديين
عشية دخول الحرب في قطاع غزة شهرها الثالث، أطبق الجيش الإسرائيلي الحصار على خان يونس محاصرا منزل يحيى السنوار في رسالة واضحة وسط استمرار المعارك التي تجبي أثمانا باهظة حيث تم الإعلان عن مقتل جنديين في المعارك صباح اليوم الخميس ليرتفع عدد القتلى الجنود في العملية البرية إلى 85.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري إن قوات الجيش اخترقت الخطوط الدفاعية في خان يونس وكذلك في الشجاعية وجباليا شمال قطاع غزة.
واستجابة للضغوط التي تتماشى مع رغبة المستوى السياسي والأمني في إسرائيل منع تفشي الأوبئة في القطاع والتي قد تعرقل سير المعارك أقر كابينت الحرب المصغر في ساعة متأخرة من الليلة الماضية مضاعفة كمية الوقود التي يسمح بدخولها إلى قطاع غزة.
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الأردن يلقي من الجو بإمدادات طبية للمستشفى الميداني في غزة
أسقطت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني مساعدات طبية عاجلة بالمظلات لصالح المستشفى العسكري الأردني الميداني/2 في خانيونس جنوب قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجيهات ملكية وجهود مستمرة تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني أثناء الحرب في غزة، على ما أفاد موقع رؤية الأردني.
رئيس وزراء إسبانيا يؤيّد رسالة غوتيريش لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة
أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن "دعمه الكامل" للرسالة غير المسبوقة التي أرسلها الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي الأربعاء للمطالبة بإرساء هدنة إنسانية في قطاع غزة. وكتب سانشيز على منصّة إكس (تويتر سابقاً) "الكارثة الإنسانية في غزة لا تطاق. أعبّر عن دعمي الكامل للأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في تفعيله المادة 99 من ميثاق الأمم المتّحدة".
وكان غوتيريش قد أرسل للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في 2017 رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بموجب المادّة 99 من ميثاق المنظمة الأممية والتي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر".
وأضاف "قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة".
وأفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس بأنّ مجلس الأمن الدولي سيجتمع الجمعة على الأرجح للنظر في رسالة غوتيريش.
أما وزير الخارجية الإسرائيلي فقد ندد بخطوة غوتيريش، وعقب إيلي كوهين في منشور على منصّة إكس بقوله إن "ولاية غوتيريش تمثّل تهديداً للسلام العالمي. إنّ مطالبته بتفعيل المادة 99 (من ميثاق الأمم المتحدة) والدعوة لوقف لإطلاق النار في غزة يشكّلان دعماً لمنظمة حماس الإرهابية".
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين ما يرفع حصيلة الجنود القتلى في العملية البرية في غزة إلى 85