التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يطبق الحصار على خان يونس وسط استمرار المعارك و قرار كابينت الحرب في إسرائيل مضاعفة كمية الوقود لغزة

رئيس وزراء إسبانيا يؤيّد رسالة غوتيريش لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة

أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن "دعمه الكامل" للرسالة غير المسبوقة التي أرسلها الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي الأربعاء للمطالبة بإرساء هدنة إنسانية في قطاع غزة. وكتب سانشيز على منصّة إكس (تويتر سابقاً) "الكارثة الإنسانية في غزة لا تطاق. أعبّر عن دعمي الكامل للأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في تفعيله المادة 99 من ميثاق الأمم المتّحدة".

وكان غوتيريش قد أرسل للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في 2017 رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بموجب المادّة 99 من ميثاق المنظمة الأممية والتي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر".

وأضاف "قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة".

وأفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس بأنّ مجلس الأمن الدولي سيجتمع الجمعة على الأرجح للنظر في رسالة غوتيريش.

أما وزير الخارجية الإسرائيلي فقد ندد بخطوة غوتيريش، وعقب إيلي كوهين في منشور على منصّة إكس بقوله إن "ولاية غوتيريش تمثّل تهديداً للسلام العالمي. إنّ مطالبته بتفعيل المادة 99 (من ميثاق الأمم المتحدة) والدعوة لوقف لإطلاق النار في غزة يشكّلان دعماً لمنظمة حماس الإرهابية".