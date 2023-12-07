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تقرير: حماس عملت على "تخدير إسرائيل" عبر بثّها رسائل عن رغبتها بالتهدئة

i24NEWS
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وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت وغيره من قادة الجيش الإسرائيلي يضعون استراتيجية للحرب مع حماس في غزة
Israel Ministry of Defenseوزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت وغيره من قادة الجيش الإسرائيلي يضعون استراتيجية للحرب مع حماس في غزة

تحدث تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأربعاء، عن تخطيط مسبق لحماس بث معلومات تضليلية حول نيتها المضي في تلم التهدئة مع إسرائيل وسط انهماكها مدة تزيد عن عام في التخطيط لهجوم الـ7 من أكتوبر والتدرب عليه

تحدث تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأربعاء، عن تخطيط مسبق لحماس بث معلومات تضليلية حول نيتها المضي في تلم التهدئة مع إسرائيل وسط انهماكها مدة تزيد عن عام في التخطيط لهجوم الـ7 من أكتوبر والتدرب عليه وجمع المعلومات الاستخبارية، على ما جاء في N12. 

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وجاء في التقرير أن المسؤولين الأمنيين في إسرائيل تبنوا الاعتقاد بأن حماس بحالة ردع وغير مهتمة بالتصعيد وهو ما كان بمثابة تكتيك من حماس التي رغبت بتخدير المستوى الأمني في إسرائيل لتغطي على انشغالها بالتحضير للهجوم المفاجئ، وجمع المعلومات الاستخباراتية. وتم العثور على جثث عناصر حماس الذين قُتلوا وأُسر بعضهم في إسرائيل على خطط قتالية مكتوبة بخط اليد تحتوي على تعليمات محددة، بما في ذلك تلك التي تفصل الهجوم على قواعد الجيش الإسرائيلي.

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27 aفتاة أصيبت واختطفت في مهرجان نوفا يوم 7 أكتوبر

وبحسب التقرير، وصل مسلحو حماس إلى إسرائيل مزودين بخطط قتالية تضمنت خرائط للمباني في القواعد العسكرية والبلدات المتاخمة لغلاف غزة، بالإضافة إلى قوائم الأسلحة والمعدات التي تستخدمها الوحدات المختلفة. ووفقا للتقرير فقد صدرت تعليمات للمسلحين بقتل الرهائن إذا "تسببوا في الكثير من المتاعب".

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