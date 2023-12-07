وسائل إعلام إسرائيلية: العشرات من عناصر حماس سلموا أنفسم للجيش قرب خانيونس

بحسب الوثائق المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي العشرات من مقاتلي حماس سقطوا بأيدي قوات الجيش الإسرائيلي في ساحة فلسطين وسط مدينة غزة

تستمر العمليات البرية لقوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وتتركز المعارك الرئيسية حول جباليا شمال القطاع والشجاعيه شرق مدينة غزة، في حين التقطت اليوم (الخميس) صور نادرة نسبيا لعشرات الجنود الإسرائيليين. أسرى من حماس اعتقلهم مقاتلو الجيش الإسرائيلي في قلب مدينة غزة. بحسب ما نشر موقع "زاينت" الإسرائيلي.

وبحسب التوثيق، فإن الأسرى، من مقاتلي حماس، الذين تم اعتقالهم بالقرب من ساحة "فلسطين" المركزية في مدينة غزة، تم وضعهم على متن شاحنات في طريقهم إلى إسرائيل. وسيتم التحقيق مع هؤلاء الأسرى من قبل الشاباك بهدف استخراج معلومات استخباراتية منهم تساعد على استمرار القتال في قطاع غزة.

وفي حي الشجاعية الضخم، هناك آخر قوات أخيرة تابعة لحماس التي لا تزال تعمل بطريقة منظمة، بعد أن سيطر الجيش الإسرائيلي على معظم المناطق الواقعة شمال وادي غزة. ومنذ انهيار هدنة وقف إطلاق النار، تزايدت عمليات القصف الثقيلة وتدور هناك معارك عنيفة، وتشير التقديرات إلى أن مقاتلي حماس الموجودين هناك يخوضون معركة تضحية حتى النهاية، لأن معركة السجاعية الصعبة ستصبح أحد رموز الحرب الحالية، في طريق تقويض قدرات حماس.

وتعتبر الشجاعية معقلا صعبا لحماس، وحتى في جولات القتال السابقة دارت معارك ضارية هناك. وفي الوقت نفسه، يقاتل مقاتلو الجيش الإسرائيلي أيضًا في جباليا. وتشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن تكون الأيام المقبلة صعبة قبل أن تتمكن إسرائيل من السيطرة على هذه المراكز التي لا تزال قائمة في شمال قطاع غزة.