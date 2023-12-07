نتنياهو: حزب الله سيحول بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخانيونس إذا شنّ حربًا شاملة

نتنياهو وغالانت وهليفي يجرون مشاورات عسكرية عند الحدود اللبنانية

أجرى رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي اليوم تقييمًا للوضع في القيادة الشمالية.

وقال نتنياهو: "أنا هنا مع جنود الاحتياط الذين يظهرون روحا هائلة من الاستعداد للقتال، لاستكمال المهمة، لاستعادة الأمن - ليس فقط في الجنوب، ولكن أيضا في الشمال. وهذا هو التزامنا".

وأضاف: "الليلة تشعل شمعة الحانوكا. وفي أيام المعارك، تضيء هذه الشمعة، أيضًا حدادًا على أبنائنا وبناتنا الأبطال الذين سقطوا في المعارك، وعلى المختطفين الذين لم نعدهم بعد وسنعيدهم، على الجرحى الذين يعانون وعلى المواطنين الذين أيضًا سقط في معارك بطولية. لكنني معجب بالروح العظيمة التي هنا. لقد عبرت عن ذلك، وأريدكم أن تعرفوا أن الشعب فخور بكم.

وتابع نتنياهو: "أقترح على أعدائنا أن ينتبهوا إلى هذه الروح، لأنه إذا اختار حزب الله أن يبدأ حرباً شاملة، فإنه سيحول بمفرده بيروت وجنوب لبنان، ليس ببعيد من هنا، إلى غزة وخان يونس. نحن عازمون على تحقيق النصر، وسنفعل ذلك بمساعدتكم".