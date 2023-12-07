مقتل نجل عضو مجلس الحرب الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش السابق غادي آيزنكوت في غزة

مقتل غال أيزنكوت ابن رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق وعضو المجلس الحربي في غزة

أفادت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، بمقتل الابن الأصغر لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق والوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت، في المعارك الجارية شمال قطاع غزة.

غال آيزنكوت، وهو جندي مشاة في اللواء 551 احتياط، كان يقوم بعملية بحث مع رفاقه على مشارف جباليا عندما انفجرت عبوة ناسفة كبيرة بهم. وأصيب غال بجروح بالغة وتم نقله إلى مستشفى أسوتا في أسدود، حيث أعلن عن وفاته لاحقا.

وبحسب موقع واينت الإسرائيلي: "شاهد إيزنكوت الأب الحادث على الهواء مباشرة بينما كان في القاعدة الأمامية للفرقة 162، وبعد بضع دقائق تم إبلاغه بأن أحد المصابين بجروح خطيرة في الحادث كان ابنه".

هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحت بند سمح بالنشر، عن "مقتل جنديين إسرائيليين خلال المعارك البرية داخل غزة، كما أصيب اثنان من جنود الاحتياط، جندي ومسعف من الكتيبة 53 بجروح خطيرة، وأصيب ضابط قتالي من دورية ناحال بجروح خطيرة".

IDF Spokesperson جوناثان ديفيد ديتش

النظام السياسي الإسرائيلي برمته يحتضن عضو حكومة الحرب بعد الإعلان المؤلم عن سقوط نجله في غزة بانفجار عبوة ناسفة في بئر مفتوحة، وعندما قُتل كان رئيس الأركان السابق الوزير غادي آيزنكوت حاضرا في الفرقة.

وأصدر رئيس معسكر الدولة الوزير بيني غانتس بيانا بعد دقائق من سقوط نجل عضو مجلس الوزراء الحربي: "خلال جولة اليوم في مقر الفرقة 162، تلقينا أخبارا قاسية عن سقوط غال نجل الصديق غادي آيزنكوت. لم يتردد جال منذ بداية الحرب، وانخرط في الاحتياط من أجل الوطن الذي نشأ على حبه طوال حياته، والذي أحبه من كل روحه. باسم كل شعب إسرائيل، أرسل دفعة دعمًا وحبًا كبيرًا لغادي والعائلة بأكملها، وعناقًا كبيرًا. ونحن جميعا ملزمون بمواصلة النضال من أجل القضية المقدسة التي سقط باسمها غال".

وقال وزير الأمن يوآف غالانت: "تلقيت بحزن شديد النبأ الصعب بوفاة غال، نجل الوزير غادي آيزنكوت، الذي قضيت معه سنوات عديدة من الخدمة المشتركة". وأثنى جالانت: "لقد نشأ غال على قيم حب الوطن، قلبي ودعمي وعناق كبير اقدمه لكل العائلة ولشعب اسرائيل بأكمله".

ونعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نجل آيزنكوت وقال للوزير: "أنا وسارة نشعر بالحزن لوفاة غال. نبكي معك. نعانقك. كان غال مقاتلا شجاعا وبطلا حقيقيا. نرسل تعازينا من من أعماق قلوبنا لعائلتك وعائلات جميع أبطالنا الذين سقطوا، إن الوطن يحيطك بالحب والامتنان - اليوم وإلى الأبد.