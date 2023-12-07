رئاسة الوزراء الإسرائيلية: الاتصال الهاتفي بين بايدن ونتنياهو لبحث معركة خانيونس

نتنياهو: تحدثت مع بايدن، وقال إنه سيتصل بآيزنكوت للتعبير عن تعازيه

تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء اليوم (الخميس)، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، للمرة الأولى منذ استئناف القتال في قطاع غزة الأسبوع الماضي، وتأتي المحادثة بعد يوم من موافقة مجلس الوزراء الحربي على زيادة إدخال الوقود إلى قطاع غزة. لمنع حدوث انهيار إنساني، وهو ما تم قبوله، بحسب التقارير، بعد ضغوط أمريكية.

كما ذكرنا، وافق المجلس الوزاري السياسي والأمني ​​الليلة الماضية على توصية مجلس الوزراء بالسماح بإضافة الحد الأدنى من الوقود اللازم لمنع الانهيار الإنساني وتفشي الأوبئة في جنوب قطاع غزة. وبحسب التقارير فإن الوقود سيرتفع إلى 120 ألف لتر يومياً.

وبموجب القرار، سيتم تحديد الحد الأدنى من كمية الوقود من وقت لآخر من قبل مجلس الحرب وفقًا للحالة المرضية والوضع الإنساني في القطاع. وأيد القرار جميع الأعضاء باستثناء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن جابر اللذان عارضا القرار.

وأكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه تحدث مساء اليوم مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. وذكر المكتب أيضًا أن نتنياهو "أبلغ الرئيس بفقدان غادي آيزنكوت، عضو مجلس إدارة الحرب. وقال الرئيس إنه سيتصل به للتعبير عن تعازيه". وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آخر التطورات في إسرائيل وغزة.