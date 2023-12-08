تغطية مستمرة| الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين إضافيين في معارك غزة
معارك عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحماس في كبرى مدن غزة وبمحيطها
محادثة بين بايدن ونتنياهو| بلينكن يهاجم : "هناك فجوة بين نوايا إسرائيل لحماية المدنيين في غزة والنتائج على الأرض" | بعد ضغوط أميركية: "سيتم فتح معبر كيرم شالوم للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب لتفتيش الشاحنات" | الجيش الاسرائيلي يعلن عن مقُتل اللواء (احتياط) كوبي ديفاش والرقيب (احتياط) إيل مئير بيركوفيتش في معارك في قطاع غزة.| الحرب تدخل يومها الـ63، حيث تدور معارك عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحماس في كبرى مدن غزة وبمحيطها خاصة في رفح وخان يونس ومدينة غزة وجباليا.
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خبير عسكري: إسرائيل لم تحاصر خان يونس ولم تسيطر عليها حتى الآن
قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن قوات الجيش لم تحاصر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة ولم تسيطر عليها بشكل كامل، مؤكدا أن ما يحدث بالجنوب هو نفسه ما حدث في الشمال من تقدم وتراجع حسب مقاومة مقاتلي حماس.
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مجلس الأمن الدولي سيصوت على قرار مقترح لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية على الفور
ينعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم في الساعة 10:00 صباحا (5:00 مساء بتوقيت إسرائيل) لإجراء مناقشة عاجلة حول الحرب في غزة والتصويت على قرار مقترح يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. ومن المتوقع أن يتم التصويت. مباشرة في نهاية المناقشة.
مقتل 22 جندياً من الجيش الإسرائيلي منذ تجدد المناورة البرية
بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قُتل أمس أربعة مقاتلين في قطاع غزة، وهم الرقيب مئير بيركوفيتش، والرقيب أول كوبي ديفاش، والرقيب يوناتان ديفيد ديتش، والرقيب غال مئير آيزنكوت، ومنذ تجديد الحملة البرية الأسبوع الماضي، قُتل 22 مقاتلاً. وقُتل 93 جنديًا منذ بدء الحملة، وفي الحرب بأكملها، منذ 7 أكتوبر، قُتل 418 جنديًا من الجيش الإسرائيلي.
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معارك عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحماس في كبرى مدن غزة وبمحيطها
تدور معارك عنيفة الجمعة داخل أكبر مُدن قطاع غزة وفي محيطها، بعد شهرين على هجوم حركة حماس ضد إسرائيل وبدء حرب يواصل عدد القتلى فيها الارتفاع.
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين إضافيين في معارك غزة
الجيش الاسرائيلي يعلن عن مقُتل اللواء (احتياط) كوبي ديفاش والرقيب (احتياط) إيل مئير بيركوفيتش في معارك في قطاع غزة.