تغطية مستمرة| الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين إضافيين في معارك غزة

مقتل 22 جندياً من الجيش الإسرائيلي منذ تجدد المناورة البرية

بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قُتل أمس أربعة مقاتلين في قطاع غزة، وهم الرقيب مئير بيركوفيتش، والرقيب أول كوبي ديفاش، والرقيب يوناتان ديفيد ديتش، والرقيب غال مئير آيزنكوت، ومنذ تجديد الحملة البرية الأسبوع الماضي، قُتل 22 مقاتلاً. وقُتل 93 جنديًا منذ بدء الحملة، وفي الحرب بأكملها، منذ 7 أكتوبر، قُتل 418 جنديًا من الجيش الإسرائيلي.