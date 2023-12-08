مقتل ستة فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة طوباس في الضفة الغربية

مقتل ستة فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

ذكرت وكالة "وفا" أن ستة فلسطينيين قتلوا اليوم الجمعة برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم الفارعة في شمال الضفة الغربية، على ما أفادت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة "مقتل ستة مواطنين وإصابة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال المتواصل لمخيم الفارعة" جنوب طوباس، من غير أن تذكر أسماء القتلى.

وجاء هذا خلال الساعات الماضية، حيث قامت وحدة احتياطية خاصة بعمليات اعتقال مطلوبين في مخيم اللاجئين، حيث تم تبادل إطلاق النار وإلقاء العبوات الناسفة. وردت القوات بإطلاق النار وأصابت وقتلت عدداً من الفلسطينيين المسلحين.

وفي وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 4 مواطنين بجروح خطرة برصاص قوات الجيش الاسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الفارعة.

وواصل الجيش الإسرائيلي -فجر اليوم الجمعة- عمليات اقتحام مدن وبلدات ومخيمات فلسطينية بالضفة الغربية ، وتركزت الحملة على مدينة رام الله وعدد من القرى والبلدات وأحياء من مدينة الخليل جنوبي الضفة، حيث شُنت حملة دهم واعتقال وهدم منازل ومحال تجارية.