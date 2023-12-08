طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي تقضي على خلية تابعة لحزب الله على الحدود اللبنانية

بعد تحديد الهدف، تم التنسيق مع القوات الجوية وتم القضاء على الخلية من الجو بواسطة مسيّرة مقاتلة

تم خلال الليل (بين الخميس والجمعة) اكتشاف خلية تابعة لحزب الله حاولت التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية. تم التعرف على ثلاثة بفضل يقظة ضوابط التجميع من الكتيبة 595 في الفرقة 210. وبعد تحديد الهدف، تم التنسيق مع القوات الجوية وتم القضاء على الخلية من الجو بواسطة مسيّرة مقاتلة.

هذا الصباح، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي توثيق الحادث، الذي شوهد فيه الثلاثة وهم يتحركون في الميدان ثم تم مهاجمتهم من الجو.

وأضاف أن "طائرة مسيّرة مقاتلة هاجمت عن بعد خلية مسلحة تعرفت عليها قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة جبل دوف".

هذه ليست الحادثة الوحيدة التي وقعت في الشمال: الليلة الماضية، بعد إطلاق الصواريخ باتجاه هضبة الجولان، هاجم الجيش الإسرائيلي عدة أهداف في الأراضي السورية، وعملت الفرقة 210 على الجبهتين في نفس الوقت في اليوم الأخير.