بريطانيا تمتنع عن التصويت على قرار الأمم المتحدة بشأن غزة لأن القرار لم يدين حماس

قالت ممثلة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إن بريطانيا امتنعت عن التصويت الليلة على تصويت مجلس الأمن الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأن القرار لم يتم تقديمه ما تم تقديمه للأعضاء إلى إدانة حركة حماس.

وقالت في تصريحات نقلتها سكاي نيوز إن “الدعوة إلى وقف إطلاق النار تتجاهل حقيقة أن حماس ارتكبت أعمالا عدائية وما زالت تحتجز المدنيين كرهائن”.

وأضافت: "لا يمكننا التصويت لصالح قرار لا يدين الفظائع التي ارتكبتها حماس ضد المدنيين الإسرائيليين الأبرياء" في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال وودوارد إن المملكة المتحدة "تشعر بقلق بالغ" بشأن الوضع الإنساني في غزة، ودعت إلى هدنة إنسانية "أطول وأطول" في القتال لتوصيل المساعدات وتحرير المزيد من الرهائن.