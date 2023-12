وزير الخارجية الإسرائيلي يتهم الأمين العام للأمم المتحدة بالانحياز إلى حماس في الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالوقوف إلى جانب حركة حماس في مناشدته أمام مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من الليلة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال كوهين في منشوره إن دعوة غوتيريس “تسيء إلى موقفه وتشكل علامة قايين في الأمم المتحدة”.

وكتب كوهين: "إن الاحتجاج بالمادة 99، بعد عدم استخدامها في الحرب في أوكرانيا أو في الحرب الأهلية في سوريا، هو مثال آخر على موقف غوتيريش المتحيز والأحادي الجانب".

ويقول كوهين إن “وقف إطلاق النار في هذا الوقت سيمنع انهيار منظمة حماس التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وسيمكنها من الاستمرار في حكم قطاع غزة”.