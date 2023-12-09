التغطية متواصلة| إسرائيل تواصل غاراتها على غزة بعد فشل محاولة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار
وأضاف أنه حدد مجموعة من النشطاء في موقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، والذي تم تنفيذ الهجوم منه في وقت سابق
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف موقع مراقبة لحزب الله في جنوب لبنان ردًا على الهجمات على الحدود، وأضاف أنه حدد مجموعة من النشطاء في موقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، والذي تم تنفيذ الهجوم منه في وقت سابق، مؤكدا أن الناشطين تعرضوا للقصف.
لمتابعة تطورات الحرب في اليوم السابق
سوريا: مقتل 7 جنود في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية شرق البلاد
قُتل سبعة عناصر من القوات الموالية للنظام السوري الجمعة في هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية في البادية السورية حيث يحتفظ عناصر التنظيم بملاذات لهم، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن المهاجمين "كانوا يركبون دراجات نارية عندما فتحوا النار على مركز عسكري، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة مقاتلين موالين للنظام، بينهم سوريون وأجانب".
لندن: تعرضت شابة يهودية لهجوم عنيف وسرقة من قبل امرأتين
بدأت شرطة لندن تحقيقا محتملا في جريمة كراهية بعد أن تعرضت شابة يهودية تبلغ من العمر 20 عاما لهجوم عنيف وسرقة من قبل امرأتين في حي ستامفورد هيل شمال العاصمة الإنجليزية.
بريطانيا تمتنع عن التصويت على قرار الأمم المتحدة بشأن غزة لأن القرار لم يدين حماس
قالت ممثلة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إن بريطانيا امتنعت عن التصويت الليلة على تصويت مجلس الأمن الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأن القرار لم يتم تقديمه ما تم تقديمه للأعضاء إلى إدانة حركة حماس.
وقالت في تصريحات نقلتها سكاي نيوز إن “الدعوة إلى وقف إطلاق النار تتجاهل حقيقة أن حماس ارتكبت أعمالا عدائية وما زالت تحتجز المدنيين كرهائن”.
وأضافت: "لا يمكننا التصويت لصالح قرار لا يدين الفظائع التي ارتكبتها حماس ضد المدنيين الإسرائيليين الأبرياء" في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال وودوارد إن المملكة المتحدة "تشعر بقلق بالغ" بشأن الوضع الإنساني في غزة، ودعت إلى هدنة إنسانية "أطول وأطول" في القتال لتوصيل المساعدات وتحرير المزيد من الرهائن.
وزير الخارجية الإسرائيلي يتهم الأمين العام للأمم المتحدة بالانحياز إلى حماس في الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالوقوف إلى جانب حركة حماس في مناشدته أمام مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من الليلة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وقال كوهين في منشوره إن دعوة غوتيريس “تسيء إلى موقفه وتشكل علامة قايين في الأمم المتحدة”.
وكتب كوهين: "إن الاحتجاج بالمادة 99، بعد عدم استخدامها في الحرب في أوكرانيا أو في الحرب الأهلية في سوريا، هو مثال آخر على موقف غوتيريش المتحيز والأحادي الجانب".
ويقول كوهين إن “وقف إطلاق النار في هذا الوقت سيمنع انهيار منظمة حماس التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وسيمكنها من الاستمرار في حكم قطاع غزة”.
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حزب الله يقول إن ثلاثة من أعضائه قتلوا خلال غارة منسوبة لإسرائيل في سوريا
قُتل ثلاثة من مسلحيي حزب الله أمس الجمعة في غارة إسرائيلية مزعومة بطائرة بدون طيار على سيارتهم في جنوب سوريا، حسبما أفاد مصدر. مراقب الحرب ومقره المملكة المتحدة
و وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، قتل سوري وثلاثة مقاتلين من حزب الله اللبناني من وحدة المراقبة وإطلاق الصواريخ في غارة منسوبة لإسرائيل بطائرة بدون طيار على سيارتهم المستأجرة في مدينة البعث بمحافظة القنيطرة القريبة من هضبة الجولان.