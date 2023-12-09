إسرائيل: الحكومة توضح سبب اعتقال الرجال الذي ظهروا "دون ملابس" في غزة وتؤكد إطلاق سراح من ليسوا مسلحين

بثت قنوات تلفزيونية إسرائيلية، الخميس الماضي، مقاطع فيديو تظهر عشرات الفلسطينيين وهم مجردين من ملابسهم، معصوبي الأعين، تحت حراسة جنود إسرائيليين في قطاع غزة.

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، أمس الجمعة، في مقابلة مع CNN، إن جميع الرجال الفلسطينيين الذين ظهروا في صور وهم مجردين من ملابسهم في غزة هم مسلحين مشتبه بهم.

وكانت قد بثت قنوات تلفزيونية إسرائيلية، الخميس الماضي، مقاطع فيديو تظهر عشرات الفلسطينيين وهم مجردين من ملابسهم، معصوبي الأعين، تحت حراسة جنود إسرائيليين في قطاع غزة.

https://twitter.com/i/web/status/1732784422401814788 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأضاف: "عندما نجد رجالا في سن الخدمة العسكرية في المناطق التي كنا نحث على إخلاءها منذ أكثر من شهر، لأن هذه هي معاقل حماس حيث شهدنا قتالا عنيفا في المناطق الحضرية، نحتاج إلى القبض على هؤلاء الأشخاص، ومعرفة هوية المسلحيين، وإذا كان هناك أشخاص ليسوا مسلحين في الواقع، فسيتم إطلاق سراحهم بالطبع".

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييال هاغاري، أمس الجمعة، إن العشرات من المشتبه بهم الذين اعتقلوا في غزة خلال الـ48 ساعة الماضية تم نقلهم إلى إسرائيل للتحقيق معهم.

وأضاف هاغاري، خلال إيجازه اليومي: "نقضي على العديد من المسلحين، ونرى تدريجيا المزيد من الذين يستسلمون خلال المعارك، ويسلمون أنفسهم لقواتنا، وخلال الـ48 ساعة الماضية، ألقينا القبض على أكثر من 200 مشتبه به، وتم نقلهم إلى الأراضي الإسرائيلية للتحقيق".

وتابع أن الجيش الإسرائيلي في "مرحلة مكثفة" من عمليته البرية في غزة، وذكر: "تعمل قواتنا في قلب مراكز ثقل حماس في شمال وجنوب قطاع غزة في وقت واحد، ونخوض معارك شرسة ضد حماس الذين يختبئون تحت الأرض ويصعدون بسبب نشاط قواتنا".