إسرائيل: الحكومة توضح سبب اعتقال الرجال الذي ظهروا "دون ملابس" في غزة وتؤكد إطلاق سراح من ليسوا مسلحين

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، أمس الجمعة، في مقابلة مع CNN، إن جميع الرجال الفلسطينيين الذين ظهروا في صور وهم مجردين من ملابسهم في غزة هم مسلحين مشتبه بهم.

وكانت قد بثت قنوات تلفزيونية إسرائيلية، الخميس الماضي، مقاطع فيديو تظهر عشرات الفلسطينيين وهم مجردين من ملابسهم، معصوبي الأعين، تحت حراسة جنود إسرائيليين في قطاع غزة.