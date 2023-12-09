تقرير : مصر تدرس آلية للتعامل مع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة

وذكرت المصادر أن مصر طلبت تنظيم خروج اللاجئين ولأغراض بعينها مثل الدراسة والهجرة، من خلال تصاريح خروج يتم إصدارها قبل دخولهم إلى مصر

أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم السبت، نقلا عن مصادر في القاهرة أن مصر تدرس آلية للتعامل مع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة، وذكرت المصادر أن مصر طلبت تنظيم خروج اللاجئين ولأغراض بعينها مثل الدراسة والهجرة، من خلال تصاريح خروج يتم إصدارها قبل دخولهم إلى مصر.

وبحسب التقديرات، فإن ذلك سيبدأ العام الوشيك 2024. وأصرت مصر على أن تتحمل عدد من الدول عبء اللاجئين الفلسطينيين الذين سيسمح لهم بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح.

ومن المتوقع أن يصل إلى مصر مئات آلاف المهاجرين من سكان قطاع غزة، من كافة الأعمار، مع عائلاتهم، وسيتم وضع عدد من المعايير لدخولهم، مثل حالتهم الصحية التي تتطلب العلاج، لدوافع إنسانية وتعليمية، وبشرط ألا يستقروا في سيناء، بل يتوزعوا في أماكن أخرى خارج سيناء، وأن يحصلوا على وضع جديد.

وأوضحت المصادر أن تغير الموقف المصري يعود إلى قناعتهم في القاهرة بأن إسرائيل ستعمل على خنق القطاع اقتصاديا، حتى بعد انتهاء الحرب وتعطيل محاولات إعادة اعماره.

وأوضحت المصادر أن مصر بدأت مناقشة حصص اللاجئين التي ستتوجه إلى دول عربية أخرى مثل دول الخليج وشمال أفريقيا، مطالبة بتلقي مساعدات مالية كبيرة من أوروبا والولايات المتحدة ودول الخليج وتقديم منح للطلاب الفلسطينيين في أوروبا وتركيا والولايات المتحدة، مما سيسمح لهم بالسفر مع عائلاتهم إلى هذه البلدان.