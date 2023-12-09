الجيش الإسرائيلي يهاجم مقر عمليات تابع لمنظمة حزب الله في لبنان

حزب الله شن 6 عمليات منذ الصباح حتى الآن

هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قبل قليل مقر عمليات منظمة حزب الله في الأراضي اللبنانية ردا على عمليات إطلاق باتجاه أراضي دولة إسرائيل في وقت سابق من هذا اليوم.

إلى ذلك، رصدت قبل قليل عدة عمليات إطلاق نار من الأراضي اللبنانية باتجاه عدة مناطق في شمال البلاد، وهاجم الجيش الإسرائيلي مصادر إطلاق النار بالنار.

أعلن حزب الله، السبت، أنه شن 6 عمليات منذ الصباح حتى الآن وأعلن استهدافه لعدد من المواقع الإسرائيلية وتجمعات للجنود على حدود جنوب لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وجاء في بيانات عدة لـ"حزب الله" أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة":