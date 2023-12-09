البنتاغون: الخارجية وافقت على بيع قذائف لدبابات ميركافا لإسرائيل

ضوء أخضر أميركي لتزويد إسرائيل بقذائف بنحو 106 ملايين دولار

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، مساء السبت، إن وزارة الخارجية وافقت على إمكانية بيع قذائف دبابات عيار 120 مليمترا إلى إسرائيل بقيمة نحو 106 ملايين دولار.

وجاء هذا الإعلان بعد طلب قدمته وزارة الخارجية، في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى الكونجرس، للموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لإسرائيل لدبابات ميركافا.

وأضاف مصدر في البنتاغون، أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اللتين تشرفان على المبيعات العسكرية، تعرضتا لـ "ضغوط" من وزارة الخارجية للموافقة على الطلب بسرعة في ظل استمرار حرب إسرائيل ضد حماس في غزة.