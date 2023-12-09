مقتل ابن شقيقة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت في قطاع غزة بعد يوم واحد من مقتل نجله

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 من ضباطه وجنوده في معارك بقطاع غزة أحدهم إبن شقيقة آيزنكوت

سمح الجيش الإسرائيلي مساء اليوم (السبت) بنشر خبر مقتل ماور كوهين آيزنكوت، ابن شقيق الوزير غادي آيزنكوت، في قطاع غزة - بعد يوم من مقتل نجل رئيس الأركان الإسبق وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي غال مئير آيزنكوت في قطاع غزة.

وسقط أمس الرقيب ماور كوهين آيزنكوت مع الرقيب يوناتان دين حاييم نتيجة انفجار قنبلة في مسجد، كما أصيب في الحادث ضابط وجنديان بجروح خطيرة، كوهين هو نجل شارون آيزنكوت شقيقة غادي آيزنكوت.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن بين قتلاه في غزة -الذين نشر أسماءهم اليوم السبت- ابن شقيقة عضو مجلس الحرب ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، وذلك بعد مقتل نجله أول أمس. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أوردت مساء الجمعة نبأ مقتل ابن شقيقة آيزنكوت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 من ضباطه وجنوده في معارك بقطاع غزة، 4 منهم جنوبي القطاع. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لقتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 102 منذ بداية التوغل البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.