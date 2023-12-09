تقرير: هكذا تمكن يحيى السنوار من الهرب من شمال قطاع غزة إلى خان يونس

بحسب مصدر إسرائيلي مطلع على التفاصيل، فإن الطريق الذي غادر به السنوار مدينة غزة إلى منطقة خانيونس جنوب القطاع، في بداية القتال، كان عبر قافلة إنسانية

منذ أن بدأت الحرب في يوم السبت الأسود في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تبحث إسرائيل عن زعيم حماس يحيى السنوار، الذي يقف وراء المذبحة المروعة في غلاف غزة.

في غضون ذلك، أفاد موقع "كان 11"، مساء اليوم (السبت)، أنه بحسب مصدر إسرائيلي مطلع على التفاصيل، فإن الطريق الذي غادر به السنوار مدينة غزة في بداية القتال إلى منطقة خان يونس، جنوب قطاع غزة، كان في قافلة إنسانية.

وطوال فترة القتال، قام الجيش الإسرائيلي بتشغيل قوافل إنسانية على طول محور صلاح الدين، الذي يمتد على طول القطاع، حتى يتمكن سكان شمال القطاع من التحرك جنوبا. ووفقا لتقديرات الجيش، فقد قُتل مئات الآلاف من سكان غزة واستخدمت تلك القوافل من أجل مغادرة الأحياء الشمالية للقطاع. وفي العالم العربي عامة، وفي مصر خاصة، لم يحبوا رؤية الصور التي يظهر فيها آلاف الغزيين وهم يغادرون منازلهم ويتجهون جنوباً، بل ودعوا إنه بمثابة "القضاء على القضية الفلسطينية".