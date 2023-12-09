مشهد رهيب لهبوط طائرة اسرائيلية إلى جانب رشقة صاروخية في مطار بن غوريون

مشهد رهيب لهبوط الطائرة الإسرائيلية مع وابل من الصواريخ اطلق من غزة تجاه تل أبيب

وثق هواة تصوير طائرات إسرائيليين هبوط طائرة إسرائيلية في مطار بن غوريون خلال اعتراض القبة الحديدية لرشقة صاروخية أطلقت من غزة تجاه منطقة تل أبيب الكبرى.

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وبينما كانت الطائرة التابعة لشركة الطيران "آركيع" من طراز امبراير والقادمة من مدينة ايلات تهبط بمطار بن غوريون اعترضت القبة الحديدية بالقرب منها وابلا من القذائف أطلقته حماس من غزة.

ويظهر بشريط الفيديو الذي صوره هواة تصوير الطائرات "سبوتريم" الطائرة تنخفض فوق بلدة يهود نحو مسارها في المطار، بالوقت الذي فيه سكان عدد من البلدات القريبة من المطار، اضافة الى سكان بلدات أخرى يقبعون داخل الملاجئ بعد سماعهم صافرات الإنذار.

قدرة القبة الحديدية على الدقة برصد أهداف القذائف أتاحت لفريق الطيران استكمال الهبوط بسلام، بدون الحاجة للحصول على تعليمات من برج المراقبة بقطع الاتصال "والالتفاف" كما حدث في بعض عمليات الإطلاق السابقة في الحرب.

وسجل مطار بن غوريون خلال الأسبوع الأخير انتعاشا طفيفا بحجم المسافرين، حيث عبر من خلاله الخميس الماضي 22 ألف شخص وهو الرقم الأعلى خلال الشهر الأخير، مع 137 رحلة طيران دولية قادمة ومغادرة.