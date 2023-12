مشهد رهيب لهبوط طائرة اسرائيلية إلى جانب رشقة صاروخية في مطار بن غوريون

وثق هواة تصوير طائرات إسرائيليين هبوط طائرة إسرائيلية في مطار بن غوريون خلال اعتراض القبة الحديدية لرشقة صاروخية أطلقت من غزة تجاه منطقة تل أبيب الكبرى.

