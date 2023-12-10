الجيش الإسرائيلي هاجم 250 هدفا ودمر بنى تحتية متعددة لحماس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

تواصل القوات الجوية والبحرية والقوات البرية مهاجمة سلسلة من الأهداف والبنى التحتية التابعة لحماس في قطاع غزة، حيث تمت مهاجمة أكثر من 250 هدفًا خلال اليوم الأخير. وعثر المقاتلون خلال الساعات الماضية على العديد من الأسلحة ودمروها، كما داهموا مواقع عسكرية ودمروا فتحات أنفاق وأغلقوا دوائر نارية على الخلايا المسلحة قبل أن يتمكنوا من مهاجمة الجنود الإسرائيليين وتعريضهم للخطر.

خلال الليل، قامت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو بقيادة قوات من فريق لواء جفعاتي القتالي بالتعاون مع تشكيل النار التابعة للواء، بمهاجمة موقع اتصال عسكري لحماس أقيم بالقرب من مسجد في جنوب قطاع غزة، قام الجنود في أعقابها بمداهمة الموقع.

وفي الأربع والعشرين ساعة الماضية، قام مقاتلو وحدة ايجوز بالتحقيق والهجوم بأسلحة دقيقة على فتحات أنفاق في خان يونس.

وفي نشاط آخر للوحدة، رصد مقاتلوها بمساعدة طائرة مسيرة خلية مسلحة كانت تستعد لمهاجمة قوات إضافية في المنطقة وتم القضاء عليها.

وخلال عملية في قلب حي الشجاعية، داهمت قوات من فريق اللواء القتالي 188 المقر العسكري لمنظمة حماس وعثرت على العديد من الأسلحة، من بينها بنادق كلاشينكوف وقنابل يدوية وقاذفات مضادة للدبابات، ذخيرة ومعدات عسكرية أخرى. كما هاجم سلاح الجو خلال الليلة الماضية، قلب مدينة خانيونس ودمر البنى التحتية العسكرية التي ينشط فيها عناصر حماس إضافة إلى تدمير فتحات أنفاق.