فرقاطة فرنسية تستهدف مسيّرتين في البحر الأحمر على خلفية تهديد الحوثيين بعرقلة السفن المتجهة إلى إسرائيل

أوضح الناطق باسم حكومة الإنقاذ الوطني (الحوثية) خلال حديث مع قناة الميادين أن القرار بضرب السفن المتجهة إلى إسرائيل يأتي ردا على قرار الفيتو الأمريكي الذي أجهض قرارا لمجلس الأمن الدولي بوقف الحرب بغزة

أعلن الجيش الفرنسي أن السفينة البحرية الفرنسية لانغدوك اعترضت ليلاً طائرتين بدون طيار كانتا تحلقان باتجاهها في البحر الأحمر. ووفقا لبيان الجيش فقد وقعت الأحداث على بعد نحو 110 كيلومترات من الساحل اليمني بجوار مدينة الحديدة الساحلية، بين الساعات 21:30 و 23:30 (بتوقيت فرنسا).

وأوضح الناطق باسم حكومة الإنقاذ الوطني (الحوثية) ووزير الإعلام ضيف الله الشامي أمس خلال حديث مع قناة الميادين أن القرار بضرب السفن المتجهة إلى إسرائيل يأتي ردا على قرار الفيتو الأمريكي الذي أجهض قرارا لمجلس الأمن الدولي بوقف الحرب في غزة.

وقال وزير الإعلام إن "بحوزة الحوثيين معلومات عن حركة السفن الدولية وستكون كلها آمنة باستثناء تلك المتوجهة إلى إسرائيل". وتابع "لا مصلحة لأي دولة في الاستجابة لدعوة العدو الإسرائيلي بتشكيل قوة بحرية دولية لحماية السفن، ولن نتردد في مهاجمة أي من حلفائه”.

أما الرد الفرنسي فجاء بعد ساعات قليلة فقط من التهديد الذي أطلقه يحيى السريع المتحدث العسكري للحوثيين، الليلة الماضية، عن نيتهم مهاجمة أي سفينة تبحر باتجاه إسرائيل بينما أكد السريع أنهم يعتزمون السماح بمرور السفن التي ستنقل المساعدات الإنسانية لغزة فقط، محذرا الشركات والسفن من الوصول إلى موانئ إسرائيل.

من جانبها، بدأت الولايات المتحدة في صياغة رد كتحالف بحري سيتم إرساله إلى المنطقة لضمان حرية الملاحة، حسبما كشف مصدر سياسي لموقع واينت. وأضاف المصدر أنه بدون رد فعال، فإن إسرائيل "لن تكون قادرة على تحمل انتهاك الحوثيين المستمر لحريتنا في الملاحة - وسنضطر إلى التصرف بمفردنا".