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  • بنيامين نتنياهو يُعبر لبوتين عن استيائه من الموقف الروسي من الحرب في غزة خلال حديث هاتفي مطول

بنيامين نتنياهو يُعبر لبوتين عن استيائه من الموقف الروسي من الحرب في غزة خلال حديث هاتفي مطول

Elizabeth Nassar
دقيقة 6
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (على اليمين) والرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال حدث في القدس.
Marc Israel Sellem/POOLالرئيس الروسي فلاديمير بوتين (على اليمين) والرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال حدث في القدس.

أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود الروسية الرامية إلى إطلاق سراح مواطن إسرائيلي يحمل الجنسية الروسية، وقال "إن إسرائيل ستستخدم كافة الوسائل السياسية والعسكرية لإطلاق سراح جميع المختطفين لدينا"

تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الأحد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الحرب ضد حماس والوضع في المنطقة. وأعرب رئيس الوزراء عن استيائه من المواقف التي عبر عنها الممثلون الروس في الأمم المتحدة والمحافل الأخرى ضد إسرائيل. كما انتقد رئيس الوزراء نتنياهو بشدة التعاون الخطير بين روسيا وإيران.

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وشدد رئيس الوزراء على أن أي دولة تتعرض لهجوم إرهابي إجرامي مثل ما تعرضت له إسرائيل، فإنها ستتصرف بقوة لا تقل عن تلك التي تعمل فيها إسرائيل.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود الروسية الرامية إلى إطلاق سراح مواطن إسرائيلي يحمل الجنسية الروسية، وقال "إن إسرائيل ستستخدم كافة الوسائل السياسية والعسكرية لإطلاق سراح جميع المختطفين لدينا". كما طلب رئيس الوزراء من روسيا الضغط على الصليب الأحمر من أجل الزيارات وتأمين الأدوية للمختطفين الإسرائيليين.

Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via APالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتصافحان خلال اجتماعهما في قاعدة فوستوشني الفضائية خارج مدينة تسيولكوفسكي، على بعد حوالي 200 كيلومتر (125 ميلاً) من مدينة بلاغوفيشتشينسك في منطقة أمور بأقصى شرق روسيا.
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