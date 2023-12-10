بنيامين نتنياهو يُعبر لبوتين عن استيائه من الموقف الروسي من الحرب في غزة خلال حديث هاتفي مطول

أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود الروسية الرامية إلى إطلاق سراح مواطن إسرائيلي يحمل الجنسية الروسية، وقال "إن إسرائيل ستستخدم كافة الوسائل السياسية والعسكرية لإطلاق سراح جميع المختطفين لدينا"

تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الأحد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الحرب ضد حماس والوضع في المنطقة. وأعرب رئيس الوزراء عن استيائه من المواقف التي عبر عنها الممثلون الروس في الأمم المتحدة والمحافل الأخرى ضد إسرائيل. كما انتقد رئيس الوزراء نتنياهو بشدة التعاون الخطير بين روسيا وإيران.

وشدد رئيس الوزراء على أن أي دولة تتعرض لهجوم إرهابي إجرامي مثل ما تعرضت له إسرائيل، فإنها ستتصرف بقوة لا تقل عن تلك التي تعمل فيها إسرائيل.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود الروسية الرامية إلى إطلاق سراح مواطن إسرائيلي يحمل الجنسية الروسية، وقال "إن إسرائيل ستستخدم كافة الوسائل السياسية والعسكرية لإطلاق سراح جميع المختطفين لدينا". كما طلب رئيس الوزراء من روسيا الضغط على الصليب الأحمر من أجل الزيارات وتأمين الأدوية للمختطفين الإسرائيليين.