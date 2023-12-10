قطاع غزة: الجيش الإسرائيلي يتقدم نحو خان يونس

ووفقا لتقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يتواجد هناك يحيى السنوار وخان حيث أنها مسقط رأسه

يتقدم الجيش الإسرائيلي نحو القتال في مخيم خان يونس، ووفقا لتقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يختبأ هناك قائد حماس في غزة يحيى السنوار. وتجري الفرقة 98 معارك من مسافات قصيرة وتتقدم في المناورة البرية، استعدادا للقتال في خان يونس.

ونقل موقع "والا" عن مسؤول أمني كبير قال بأن مسلحي حماس ليسوا في عجلة من أمرهم للخروج والقتال ضد قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وأوضح المسؤول أن "قادة الفصائل أو القادة العسكريين قتلوا، لذلك لا يتلقون الأوامر ويتخذون قرارات شخصية" وتابع :"لذلك فإنهم يفضلون البقاء في الأنفاق أو مكان الاختباء بمبنى أو الاحتماء تحت غطاء انساني بعد التخلي عن الزي العسكري وتخبئة السلاح".

ويقدر المسؤول الكبير بأن اعتقال مئات المسلحين في قطاع غزة ونقلهم الى تحقيقات الشاباك في إسرائيل يساعد في بناء صورة استخباراتية واسعة عن مكان اختباء كبار المسؤولين في حماس، مواقع القيادة والسيطرة والخطط القتالية المتوقعة لاحقا. ذكر المسؤول "الجيش الإسرائيلي يكتشف يوميا أنفاقا بأعداد لا تصدق ، مسؤولو الهندسة يقرر ما الذي يمكن تدميره بالمكان أو إجراء تحقيقات حوله، لفهم الصورة تحت الأرض في المنطقة".

وذكر التقرير أن الجزء الأساسي من القتال المعقد في المناطق المفتوحة المبنيه في الشجاعية، جباليا وخانيونس. وهناك مناطق كثيرة تخضع لسيطرة وثيقة من قبل الجيش الإسرائيلي، وقد بدأت عملية تطهير للفضاء والمنطقة أجل إنشاء "منطقة أمنية" لحماية البلدات الإسرائيلية من النيران المباشرة.