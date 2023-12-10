وزير الخارجية الأمريكية يحذر:"هجمات الحوثيين لا تشكل خطرا فقط على إسرائيل"

وزير الخارجية الأمريكية يقول إنه في حال استسلمت حماس وألقت بأسلحتها ستنتهي الحرب

حذر وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن خلال مقابلة مع شبكة "أي بي سي" الأمريكية بأن هجمات الحوثيين لا تشكل تهديدا فقط على إسرائيل انما أيضا على عشرات الدول الأخرى الواقعة على مسار الملاحة في البحر الأحمر.

وقال إن "الولايات المتحدة تحاول خفض عدد المصابين المدنيين في الحرب في قطاع غزة" مضيفا "أنه توجد فجوة بين نوايا الجيش الإسرائيلي والنتائج على أرض الواقع".

وذكر بلينكن إن "الحرب يمكن أن تنتهي غدا إن توقف حماس عن الاختباء من وراء المواطنين، إن القوا أسلحتهم واستسلموا". وتابع "إسرائيل ستتخذ قرارها متى ستواصل الى المرحلة القادمة في القتال، جميعنا نريد أن ينتهي هذا بسرعة, وعندما تنتهي المرحلة العسكرية يجب أن نهتم بالتوصل الى تهدئة تقود الى دولة فلسطينية".

وصرح بلينكن خلال مقابلة الأسبوع الماضي على شبكة "سي ان ان" بأنه "أكد بصورة واضح لأعضاء مجلس الحرب بأن الإدارة الأمريكية لا يمكن أن ترى صور مقتل مواطنين مثلما كان في جنوب القطاع".