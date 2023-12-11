التغطية متواصلة| صافرات الإنذار تدوي في جنوب إسرائيل وسط اشتباكات ليلية في خان يونس
أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الإثنين مقتل ثلاثة من جنوده في المعارك بغزة وهم اللواء (احتياط) جدعون إيلاني، 35 عاماً، مقاتل واللواء إيتاي بيري 36 عاماً والرائد (احتياط) افياتار كوهين 42 عاماً ضابط
مع تواصل المعارك داخل قطاع غزة لليوم السادس والستين سعيا وراء حسم عسكري فاصل، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الإثنين مقتل ثلاثة من جنوده في المعارك بغزة وهم اللواء (احتياط) جدعون إيلاني، 35 عاماً، من معسيئيل، مقاتل في الكتيبة 2855، فرقة حود هحنيت (55)، واللواء إيتاي بيري 36 عاماً من موديعين، ضابط ارتباط في الكتيبة 8111، اللواء الخامس، والرائد (احتياط) افياتار كوهين 42 عاماً من كفار سابا، ضابط تدريب في الكتيبة 8111، اللواء الخامس.
أما الرائد جال بيخير 34 سنة من أورانيت، ضابط تدريب في الفرقة 36، فقد قُتل بحادث سيارة عسكرية جنوب إسرائيل.
وفي الجبهة الشمالية مع حزب الله، يتواصل القتال مع استمرار التصعيد وتم الإعلان صباح اليوم عن رشقة صواريخ ثقيلة باتجاه إسرائيل.
لمتابعة تطورات الحرب في اليوم السابق
الجيش الإسرائيلي يرد بالمدفعية على مواقع في الشمال بعد إطلاق صواريخ من لبنان
وزير الأمن الإسرائيلي : حماس “استهانت بالانتقام الإسرائيلي”
قال وزير الأمن يوآف غالانت، إن حركة حماس “قللت من حجم الانتقام الإسرائيلي” حتى 7 أكتوبر.
وأضاف "من الصعب جلب الديمقراطيات لخوض الحروب، ولكن بمجرد خوضها، نصبح أقوى بكثير لأننا نقاتل للدفاع عن قيمنا".
ويقول: “إن دعاية حماس تؤثر على الجامعات والاحتجاجات، ويتم ضخ الأموال فيها مما يؤدي إلى تنشيط شبكات التطرف في جميع أنحاء العالم”.
إطلاق ما لا يقل عن 8 صواريخ من لبنان على معالوت ترشيحا؛ وقوع إصابات
أطلق وابل من ثمانية صواريخ على الأقل من لبنان على مدينة معالوت ترشيحا شمال لبنان صباح اليوم، وتظهر اللقطات نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي وهو يعترض العديد من القذائف.
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ويبدو أن صواريخ أخرى سقطت في مناطق مفتوحة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الهجوم.
لأول مرة منذ اندلاع الحرب: مستشار الأمن القومي الأمريكي يصل إلى إسرائيل نهاية الأسبوع
سيصل مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إلى إسرائيل في نهاية هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب. وسيلتقي سوليفان بكبار المسؤولين في القدس ويناقش معهم، من بين أمور أخرى، زيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة
تقرير: إسرائيل تبلغ حزب الله بضرورة التراجع إلى عمق 3 كيلومترات من الحدود
أفاد تقرير في صحيفة الأخبار اللبنانية بأن قوات اليونيفيل نقلت الأسبوع الماضي رسالة من إسرائيل إلى حزب الله مفادها أن إسرائيل تعتبر كل ما يتحرك على طول الحدود مع لبنان، وعلى عمق ثلاثة كيلومترات، سواء كان مدنيا أو عسكريا، هدفا مشروعا لقواتها. ووفقا للتقرير، فقد رد حزب الله على نحو مماثل وقال إذا نفذت إسرائيل ذلك، فإن المنظمة ستعتبر أي شيء يتحرك على مسافة ثلاثة كيلومترات من الأراضي الإسرائيلية هدفا مشروعا، سواء كان عسكريا أو مدنيا. وأضاف أن مبعوثين غربيين سلموا لبنان رسائل تهديد من إسرائيل.
الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل ثلاثة جنود في معارك غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الإثنين مقتل ثلاثة من جنوده في المعارك بغزة وهم اللواء (احتياط) جدعون إيلاني، 35 عاماً، من معسيئيل، مقاتل في الكتيبة 2855، فرقة حود هحنيت (55)، واللواء إيتاي بيري 36 عاماً من موديعين، ضابط ارتباط في الكتيبة 8111، اللواء الخامس، والرائد (احتياط) افياتار كوهين 42 عاماً من كفار سابا، ضابط تدريب في الكتيبة 8111، اللواء الخامس.
الرائد جال بيخير 34 سنة من أورانيت، ضابط تدريب في الفرقة 36، فقد قُتل بحادث سيارة عسكرية جنوب إسرائيل.
تقرير: اعتراض 6 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه منطقة معلوت وسقوط صاروخين آخرين في منطقة مفتوحة