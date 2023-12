إطلاق ما لا يقل عن 8 صواريخ من لبنان على معالوت ترشيحا؛ وقوع إصابات

أطلق وابل من ثمانية صواريخ على الأقل من لبنان على مدينة معالوت ترشيحا شمال لبنان صباح اليوم، وتظهر اللقطات نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي وهو يعترض العديد من القذائف.