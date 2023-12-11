أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الإثنين مقتل ثلاثة من جنوده في المعارك بغزة وهم اللواء (احتياط) جدعون إيلاني، 35 عاماً، مقاتل واللواء إيتاي بيري 36 عاماً والرائد (احتياط) افياتار كوهين 42 عاماً ضابط

مع تواصل المعارك داخل قطاع غزة لليوم السادس والستين سعيا وراء حسم عسكري فاصل، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الإثنين مقتل ثلاثة من جنوده في المعارك بغزة وهم اللواء (احتياط) جدعون إيلاني، 35 عاماً، من معسيئيل، مقاتل في الكتيبة 2855، فرقة حود هحنيت (55)، واللواء إيتاي بيري 36 عاماً من موديعين، ضابط ارتباط في الكتيبة 8111، اللواء الخامس، والرائد (احتياط) افياتار كوهين 42 عاماً من كفار سابا، ضابط تدريب في الكتيبة 8111، اللواء الخامس.

أما الرائد جال بيخير 34 سنة من أورانيت، ضابط تدريب في الفرقة 36، فقد قُتل بحادث سيارة عسكرية جنوب إسرائيل.

وفي الجبهة الشمالية مع حزب الله، يتواصل القتال مع استمرار التصعيد وتم الإعلان صباح اليوم عن رشقة صواريخ ثقيلة باتجاه إسرائيل.

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