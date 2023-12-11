الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل ثلاثة من جنوده في غزة والحصيلة تتجاوز الـ100

الرائد جال بيخير 34 سنة من أورانيت، ضابط تدريب في الفرقة 36، قُتل بحادث سيارة عسكرية جنوب إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الإثنين مقتل ثلاثة من جنوده في المعارك بغزة وهم اللواء (احتياط) جدعون إيلاني، 35 عاماً، من معسيئيل، مقاتل في الكتيبة 2855، فرقة حود هحنيت (55)، واللواء إيتاي بيري 36 عاماً من موديعين، ضابط ارتباط في الكتيبة 8111، اللواء الخامس، والرائد (احتياط) افياتار كوهين 42 عاماً من كفار سابا، ضابط تدريب في الكتيبة 8111، اللواء الخامس.

الرائد جال بيخير 34 سنة من أورانيت، ضابط تدريب في الفرقة 36، فقد قُتل بحادث سيارة عسكرية جنوب إسرائيل.