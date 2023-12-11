في تهديد لحماس: أي من الرهائن لن يترك غزة "حياً" دون "مفاوضات"

في الأول من كانون الأول، أنهت حماس هدنة استمرت أسبوعاً سمحت بإطلاق سراح 105 رهائن محتجزين في قطاع غزة، من بينهم 80 رهينة تم تبادلها مقابل 240 محتجزاً فلسطينياً (فتية ونساء) في السجون الإسرائيلية

حذرت حماس يوم الأحد من أن أيا من الرهائن الذين اختطفوا خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول وما زالوا محتجزين في قطاع غزة، لن يغادروا "أحياء" دون مفاوضات ودون "الاستجابة لمطالب" حماس. وقال أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح المسلح للحركة: “لن يتمكن العدو الفاشي وقيادته المتكبرة ولا أنصاره من استعادة أسراهم أحياء دون تبادل وتفاوض، ودون الاستجابة لمطالب المقاومة”.

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول، أنهت حماس هدنة استمرت أسبوعاً سمحت بإطلاق سراح 105 رهائن محتجزين في قطاع غزة، من بينهم 80 رهينة إسرائيلية تم تبادلها مقابل 240 محتجزاً فلسطينياً (فتية ونساء) في السجون الإسرائيلية.

Avshalom Sassoni / Flash90 يوخيفيد ليفشيتز، رهينة سابقة في حماس، شوهدت في مسيرة دعم تدعو إلى إطلاق سراح الإسرائيليين الذين اختطفتهم حماس، ومن بينهم زوجها عوديد البالغ من العمر 83 عاما؛ في "ساحة الرهائن" في تل أبيب.

وأشارت قطر، التي توسطت بين حماس وإسرائيل، إلى أن الجهود لا تزال جارية للتوصل إلى هدنة جديدة وإطلاق سراح رهائن جدد، في حين شددت على أن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة “ضيّق احتمالات” النجاح. إسرائيل من جانبها تقول إن 137 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.