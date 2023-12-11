تقرير: أعضاء بمجلس الأمن يصلون الإثنين في زيارة إلى معبر رفح

من منظور إسرائيل التي تلقت بغضب أمر تلك الزيارة، فقد اعتبرت أن مجلس الأمن اختار التركيز على جانب واحد فقط والاكتفاء بدراسة الوضع الإنساني في غزة ومعاناة سكانها في حين يتجاهل الجانب الإسرائيلي تماما

كشف موقع واينت عن زيارة مرتقبة لوفد مؤلف من 16 سفيرا ونواب سفراء لدى الأمم المتحدة، اليوم الإثنين إلى معبر رفح سعت إلى تنظيمها دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها ممثلا عن الجامعة العربية، فضلا عن إعلانها بتكفلها نفقات الرحلة ونقل السفراء إلى مدينة العريش.

وتهدف زيارة أعضاء مجلس الأمن الدولي التي وقعت محط جدل على خلفية عدم وضع الجانب الإسرائيلي في الصورة، إلى معاينة الأوضاع الإنسانية في غزة عن قرب والاطلاع على أنشطة المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة لسكان قطاع غزة. ومن المقرر أن يعقد الوفد بعد الاستماع إلى عدد من مسؤولي الأمم المتحدة مؤتمرا صحفيا.

يشار إلى أن ثلاث دول رفضت الدعوة للمشاركة بالزيارة هي الولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا فيما استجابت بقية الدول بما في ذلك بريطانيا وروسيا والصين إضافة إلى الدول الخمس التي ستتسلم مهامها في الأول من كانون الثاني 2024.

من منظور إسرائيل التي تلقت بغضب أمر تلك الزيارة، فإن مجلس الأمن، اختار في خضم الحرب، التركيز على جانب واحد فقط والاكتفاء بدراسة الوضع الإنساني في غزة ومعاناة سكانها، في حين يتجاهل الجانب الإسرائيلي تماما.

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان: زيارة منحازة ومشوهة

وقال السفير إردان إن "الزيارة المنحازة لمجلس الأمن هي مستوى جديد من التدني يثبت أن المجلس لا يهتم إلا بسكان غزة ويتجاهل تماما سكان الجنوب والمختطفين. فالزيارة المشوهة تقضي على كل شرعية لقرارات المجلس بشأن الحرب في غزة. مجلس الأمن، الذي لم يدين حتى يومنا هذا حماس ومجزرة 7 أكتوبر، يأتي للزيارة ويظهر اهتمامه فقط بالوضع الإنساني في قطاع غزة، متجاهلا بشكل مطلق معاناة وأوضاع سكان الجنوب، الذين ذبحوا على أيدي حماس ومصير المختطفين. إنه عار!"