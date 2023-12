الجيش الإسرائيلي يستخدم لأول مرة منذ اندلاع الحرب تقنية الإنزال الموجه للمؤن داخل غزة

استخدم الجيش الإسرائيلي تقنية جديدة عملياً لأول مرة، تسمى "الإنزال الموجه للمؤن"، كجزء من الحرب في غزة. وأطلق على عملية الإنزال الجوي اسم "هدية من السماء" وأرسلت إمدادات لوجستية إلى القوات الإسرائيلية المتمركزة في عمق القطاع بالقرب من خان يونس.

بالإضافة إلى التكنولوجيا الجديدة المستخدمة لتوصيل الإمدادات التي يتم إسقاطها من الجو بدقة، كانت هذه أيضًا أول عملية تسليم جوي للإمدادات منذ 17 عامًا، عندما كان جنود الجيش الإسرائيلي خلف خطوط العدو خلال حرب لبنان الثانية في عام 2006.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "تم خلال الأيام القليلة الماضية تنفيذ عملية إمداد لوجستي شملت إسقاط نحو 7 أطنان من الإمدادات اللوجستية لمئات مقاتلي تشكيل الكوماندوز الذين يقاتلون حاليا في قطاع خان يونس".

وأوضح أنه "في عملية مشتركة مع قسم التكنولوجيا واللوجستيات ووحدة الإمداد الجوي التابعة للواء الارتفاعات العالية، تم تنفيذ الإمداد باستخدام طائرة من طراز "سامسون" تابعة للقوات الجوية من السرب 103".