على إثر المحادثة بين بوتين ونتنياهو: روسيا تطالب حماس بإطلاق سراح الرهائن

طالب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بالإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين في غزة، وذلك خلال المكالمات الهاتفية التي أجريت يومي الأحد والاثنين مع حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى

طالب نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف بالإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين في غزة، وذلك خلال المكالمات الهاتفية التي أجريت يومي الأحد والاثنين مع حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية.

HANDOUT / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / AFP وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا أدانت على الفور الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر. وقال إن الكرملين يحتفظ فقط بعلاقات مع الجناح السياسي للجماعة.

لقد نفذت حماس هجوما إرهابيا في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وقد أدنّاه على الفور. وقال إن حماس لديها فرع سياسي يعمل في الدوحة ولدينا علاقة مع هذا الفرع السياسي.

وأضاف لافروف: "لقد اتصلنا على الفور بالناس في الدوحة لمناقشة مصير الأشخاص المحتجزين كرهائن". ثم أشار إلى أن هذا قيل فيما يتعلق بالمواطنين الروس وكذلك مواطني الدول المجاورة.

يأتي هذا التغيير الدراماتيكي في الخطاب العام على إثر محادثة هاتفية تمت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمرت لمدة ساعة تقريبًا يوم الأحد. قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي انتقد علناً موقف المسؤولين الروس بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس والحوار المكثف بين موسكو وإيران.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بزيارة إلى موسكو لمناقشة التعاون الثنائي مع بوتين وكذلك "القضايا الإقليمية والعالمية، لا سيما الوضع الفلسطيني والتطورات الجارية في غزة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.

Hamas Telegram channel نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني (يسار)، ونائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث بوتين الخاص إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف (وسط)، ورئيس العلاقات الدولية لحركة حماس موسى أبو مرزوق (يمين)، في اجتماع ثلاثي في موسكو.

وكان نائب وزير الخارجية بوغدانوف أيضًا من بين الذين أجروا محادثات مع وفد حماس في موسكو في أكتوبر الماضي. والتقى رئيس العلاقات الدولية في حماس موسى أبو مرزوق، وانضم إليه نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني.