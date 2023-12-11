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مسؤول حمساوي يشن هجوما على أبو مازن ويصفه بـ"الخائن" ويطالب بإقامة خلافة فلسطينية عاصمتها القدس

i24NEWS
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ابو مازن
AP / Nasser Nasser 2019 ©ابو مازن

المسؤول في حماس فتحي حماس يرفض شكر شعوب الدول العربية والاسلامية زاعما أنهم لا يبذلون ما يكفي من أجل الفلسطينيين

هاجم عضو المكتب السياسي في حركة حماس فتحي حماد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، وطالب خلال مقابلة مع قناة "الأقصى" أبو مازن الاستقالة من منصبة. وصرح :"الشعب الفلسطيني لا يمكنه أن يسأل ’أين العرب؟’ بينما جزء منهم يواصلون تلقي الأوامر من أبو مازن الخائن". وأضاف في هجومه :"يجب ألا يحتكر أبو مازن المثير للشفقة جزءا من الشعب الفلسطيني، يجب على الشعب التوحد والسيطرة على السلاح في السلطة الفلسطينية". 

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وطالب حماد أبو مازن التخلي عن الحكم في السلطة الفلسطينية وتسائل عما إذا كان في أجهزتها الأمنية توجد "الشجاعة" لمواجهة إسرائيل، وبرأيه "الشعب الفلسطيني يستعد لإقامة خلافة عاصمتها القدس" ، إضافة لذلك، رفض حماد شكر سكان الدول العربية والمسلمين عموما، بزعم أنهم لا يبذلون ما يكفي من أجل نضال الشعب الفلسطيني :"لا أريد أن أشكرهم، لقد حان الوقت للوقوف والمضي قدمًا في سبيل الله، أنتم لا تستحقون أي شكر." 

ويشار الى أن تصريحات حماد تأتي على خلفية تصريحات "شاملة" لمسؤولين فلسطينيين، على سبيل المثال قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية خلال تطرقه الى الفيتو الأمريكي الذي فرضته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي على قرار وقف إطلاق النار "الفيتو الأمريكي يتيح للاحتلال تنفيذ مذابح إضافية، ويجب معاقبة إسرائيل. المحكمة الجنائية الدولية لم تنجح بتحقيق العدالة للفلسطينيين، وحماس جزء أساسي من الخريطة السياسية الفلسطينية". 

ووفقا له :"تصريحات إسرائيل حول القضاء على حماس لن تحدث وغير مقبولة"، في المقابل، ايضا السفير الفلسطيني في بريطانيا قال خلال مقابلة مع صحيفة "العربي الجديد" إن "حماس جزء أساسي من المكون الفلسطيني". 

AP Photo/Adel Hana
AP Photo/Adel Hanaرئيس حكومة حماس في غزة إسماعيل هنية، وسط الصورة، وفتحي حماد، وزير داخلية حماس في غزة، الثاني من اليمين، يستعرضان حرس الشرف خلال حفل تخريج ضباط أمن حماس في شمال قطاع غزة، الأربعاء، 2 أبريل، 2014.
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