التغطية متواصلة: تزايد التهديدات على إسرائيل من جميع الجبهات في غزة والضفة الغربية ولبنان واليمن

في لقاء عاطفي مع رئيس باراغواي ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع أهالي المختطفين لدى حماس، ارتدى رئيس باراجواي قلادة القرص التعريفي مع أهالي المختطفين التي أهدته له مايا شميل، ابنة العم يائير وإيتان هورن المختطفان في غزة

Still photography: Niko Kramanchugsky. لقاء عاطفي مع رئيس باراجواي ووزير الخارجية إيلي كوهين مع أهالي المختطفين،

وقال إيلي كوهين: "باراغواي صديق مقرب وحليف مهم لإسرائيل في أمريكا اللاتينية" وتابع "أعربت عن تقديري الكبير لصديقي رئيس باراغواي سانتياغو بينيا لالتزامه منذ توليه منصبه بتعزيز وتعميق العلاقات بين البلدين. حتى وفي باراغواي يفهمون أن إسرائيل ملزمة بحماية مواطنيها ومواصلة قتال حماس، وهي منظمة إرهابية أسوأ من داعش، حتى القضاء عليها وعودة جميع المختطفين إلى ديارهم سالمين معافين. لقد تأثرنا لسماع قصص جميع أفراد العائلات، وأعرب الرئيس عن دعمه والتزامه بالعمل لصالح عودتهم قريبًا"

وخلال زيارته للأرجنتين، التقى إيلي كوهين، مع أفراد أسر المختطفين، برئيس باراغواي، سانتياغو بينيا. واستمع الاثنان إلى قصص العائلتين، وأعرب الرئيس بينيا عن تضامنه معهم ومع إسرائيل في حربها التي لا هوادة فيها ضد حركة حماس.

وناقش وزير الخارجية كوهين والرئيس بينيا، من بين أمور أخرى، إمكانية تعميق العلاقات وفتح سفارة باراغواي في القدس وإعادة فتح السفارة الإسرائيلية في أسونسيون.