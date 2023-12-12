التغطية متواصلة: تزايد التهديدات على إسرائيل من جميع الجبهات في غزة والضفة الغربية ولبنان واليمن
مسؤول أميركي: صاروخ كروز تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ضرب سفينة شحن تملكها الشركة النرويجية "موينكل كيميكال تانكرز"، وتشغلها شركة "هاسنا تانكرز" مسببا أضرارا.
استسلم عدد كبير من سكان غزة للجيش الإسرائيلي، مع استمرار القتال العنيف في جميع أنحاء القطاع، والحديث عن تشكيل تحالف دولي آخر للحفاظ على السلام على الحدود الإسرائيلية اللبنانية إلى جانب قوات الأمم المتحدة.
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في لقاء عاطفي مع رئيس باراغواي ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع أهالي المختطفين لدى حماس، ارتدى رئيس باراجواي قلادة القرص التعريفي مع أهالي المختطفين التي أهدته له مايا شميل، ابنة العم يائير وإيتان هورن المختطفان في غزة
وقال إيلي كوهين: "باراغواي صديق مقرب وحليف مهم لإسرائيل في أمريكا اللاتينية" وتابع "أعربت عن تقديري الكبير لصديقي رئيس باراغواي سانتياغو بينيا لالتزامه منذ توليه منصبه بتعزيز وتعميق العلاقات بين البلدين. حتى وفي باراغواي يفهمون أن إسرائيل ملزمة بحماية مواطنيها ومواصلة قتال حماس، وهي منظمة إرهابية أسوأ من داعش، حتى القضاء عليها وعودة جميع المختطفين إلى ديارهم سالمين معافين. لقد تأثرنا لسماع قصص جميع أفراد العائلات، وأعرب الرئيس عن دعمه والتزامه بالعمل لصالح عودتهم قريبًا"
وخلال زيارته للأرجنتين، التقى إيلي كوهين، مع أفراد أسر المختطفين، برئيس باراغواي، سانتياغو بينيا. واستمع الاثنان إلى قصص العائلتين، وأعرب الرئيس بينيا عن تضامنه معهم ومع إسرائيل في حربها التي لا هوادة فيها ضد حركة حماس.
وناقش وزير الخارجية كوهين والرئيس بينيا، من بين أمور أخرى، إمكانية تعميق العلاقات وفتح سفارة باراغواي في القدس وإعادة فتح السفارة الإسرائيلية في أسونسيون.
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تقرير: إسرائيل وقطر تتفاوضان سراً لإبرام صفقة تبادل جديدة مع حماس
تشهد إحدى العواصم الأوروبية لقاءات سرية بين وفد إسرائيلي وآخر من قطر، لبحث صفقة تبادل جديدة مع حركة حماس. وكشف مصدر دبلوماسي كبير لموقع”إيلاف” أن الوفدين، الإسرائيلي والقطري يعملان على إعداد صيغة جديدة لصفقة تبادل للأسرى تضم نساء وأطفالاً وشيوخاً وشباناً مدنيين إسرائيليين، بالإضافة إلى ثلاثة من كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي الذين اختطفتهم حماس.
في المقابل، يضيف المصدر، تتعهد إسرائيل بالإفراج عن حوالى ثلاثمئة أسير فلسطيني بالإضافة إلى عشرة من السجناء القدامى الذين يقضون محكومية عالية وبينهم مروان البرغوثي، القيادي في حركة فتح.
وقال المصدر إن الوفد الإسرائيلي مكون من ضباط موساد وضباط من الشاباك وممثل عن مكتب بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، من مجلس الأمن القومي، وممثل عن الجيش يعمل في مكتب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، كما يضم الوفد الإسرائيلي عالم نفسي ومختص في شؤون المفاوضات.
وعلمت "إيلاف" أن بين أعضاء الوفد رجال من الموساد سابقين جنّدوا لهذه المهمة خصيصاً، ولهم تجربة في هذا المجال وعلاقات متينة مع القطريين، وضمنهم من له علاقات تجارية مع قطر عبر شركات أجنبية.
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السفينة التي هاجمها الحوثيون، صباح اليوم الثلاثاء، كان من المقرر أن ترسو في إسرائيل في 4 يناير/كانون الثاني الوشيك
كان من المقرر أن ترسو السفينة ستريندا التي ترفع العلم النرويجي والتي تعرضت لهجوم بصاروخ كروز حوثي صباح اليوم الثلاثاء في ميناء أشدود في 4 يناير/كانون الثاني الوشيك، وفقا لجدول التسليم المنشور على الموقع الإلكتروني لميناء المدينة الساحلية جنوب إسرائيل.
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أعلنت شركة "بوما" أنها ستتوقف عن رعاية المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم
أعلنت شركة "بوما" أنها ستتوقف عن رعاية فريق كرة القدم الإسرائيلي. وقالت العلامة التجارية الرياضية الألمانية إن القرار اتخذ قبل نحو عام لأسباب تجارية ولا علاقة له بالدعوات العديدة لمقاطعة إسرائيل منذ هجوم حماس في 7 أكتور المنصرم. وأثارت الشراكة الموقعة عام 2018 حملة مقاطعة ضد شركة المعدات الرياضية عندما اتهم نشطاء اجتماعيون حول العالم شركة بوما بدعم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي يعتبرها الكثيرون في المجتمع الدولي غير قانونية.
من المتوقع أن يصل خلال الأيام القليلة المقبلة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ورئيس الأركان الأميركي إلى إسرائيل، قبل أن يصل مستشار الأمن القومي سوليفان بعد غد.
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مقتل 20 جندياً إسرائيلياً في حوادث عمليات منذ بدء العملية البرية في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أن "20 من جنوده قتلوا في حوادث عمليات منذ بدء العملية البرية. وقُتل 13 منهم بقصف جوي أو دبابة أو نيران صديقة بعد أن تم تشخيصهم بالخطأ على أنهم مسلحون. اثنان آخران بعد أن سحقتهما مدرعة، واثنان بواسطة مدفع رشاش متحرك، واثنان بشظايا، وواحد أصيب بطريق الخطأ بإطلاق النار بسبب موقعه. وقتل 105 جنود إسرائيليين خلال القتال في غزة و434 منذ 7 أكتوبر.
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الحوثيون يتبنون إطلاق صاروخ أصاب ناقلة ترفع العلم النروجي قبالة ساحل اليمن
أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، صباح اليوم الثلاثاء، تبني إطلاق صاروخ على ناقلة ترفع علم النروج أثناء إبحارها في البحر الأحمر قبالة اليمن.
وقال المتحدث "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ في هذه الأثناءِ للقتلِ والتدميرِ والحصارِ في قطاعِ غزة ... نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً ضدَّ سفينةِ استريندا تابعةٍ للنرويج، كانت محملةً بالنفطِّ ومتجهةً إلى الكيانِ الإسرائيلي وقد تمَّ استهدافُها بصاروخٍ بحريٍّ مناسب".
أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" مساء الإثنين أنّ صاروخاً أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران أصاب الناقلة من دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا. وقالت إنّ السفينة ستريندا، وهي ناقلة مواد كيميائية، أصيبت أثناء مرورها في باب المندب بصاروخ مجنّح (كروز) مضادّ للسفن، وأبلغت عن "وقوع أضرار تسبّبت في نشوب حريق على متنها".
ولبّت المدمّرة "يو إس إس ميْسون" التابعة للبحرية الأميركية نداء استغاثة أطلقته السفينة ومدّت لها يد العون.
وأكد الشركة النروجية المالكة للسفينة جي لودفيغ موينكلز ريديري وقوع الحادث، موضحة أنه لم تقع إصابات بين أفراد الطاقم الذين تمكنوا من إخماد الحريق وجميعهم من الجنسية الهندية.
أرملة الإسرائيلي الذي قُتل في مهرجان نوفا، تشارك في عرض أزياء لإحياء ذكرى 7 أكتوبر
شاركت يوفيل شرفيت الطرابلسي، أرملة مور الطرابلسي، الذي قُتل في مهرجان نوفا الموسيقي على يد مسلحي حماس، في عرض أزياء POV الذي أقيم في تل أبيب لإحياء ذكرى 7 أكتوبر 2023حيث سارت بشريط أصفر على فمها تكريما للرهائن. وعلى فستانها وعلى ظهرها مكياج يمثل بقع دماء وثقوب رصاص، وعبارات صادمة مثل "لقد دنسوا جسدي"، "لقد مزقوا ثيابي"، "أيقظوني من هذا الكابوس".
الولايات المتحدة تطلب من إسرائيل توفير المزيد من الحماية للمدنيين
قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لزيادة حماية أرواح المدنيين في قطاع غزة" وأضاف أن "الضغوط الأميركية تمارس على مستويين، معنوي واستراتيجي. ولا يمكن لإسرائيل أن تحقق نصراً استراتيجياً إلا إذا قامت بحماية المدنيين وعملت من أجل السلام الدائم".
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