الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الرائد (احتياط) تسفيكا لافي في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء مقتل الرائد (احتياط) تسفيكا لافي (30عاما) من مستوطنة عيلي، مقاتل في الكتيبة 699 تشكيل النار (551)، وبموته ترتفع حصيلة الجنود القتلى منذ بدء المعارك البرية إلى 105

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء مقتل الرائد (احتياط) تسفيكا لافي (30عاما) من مستوطنة عيلي، مقاتل في الكتيبة 699 تشكيل النار (551)، وكان لافي قد قتل أمس الإثنين بعد إصابته بجروح قاتلة في العشرين من الشهر المنصرم. وتم في وقت سابق إخطار عائلته بموته. وبذلك ترتفع حصيلة الجنود القتلى منذ بدء المعارك البرية إلى 105.

ووفقا لبيان عسكري، فإن الجيش الإسرائيلي يشاطر العائلة حزنها وسيبقى إلى جانبها.

كما تم الإعلان عن إصابة مقاتل واثنين من جنود الاحتياط في الكتيبة 77 تشكيل "ساعر مجولان" (7) بجروح خطيرة أمس (الاثنين) خلال معركة اندلعت جنوب قطاع غزة.