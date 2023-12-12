الحوثيون يقصفون سفينة تجارية مملوكة للنرويج في البحر الأحمر

يأتي الهجوم بعد أن هدد الحوثيون بمهاجمة أي سفينة يعتقد أنها متجهة إلى إسرائيل أو قادمة منها. ويأتي الحادث ضمن سلسلة من الهجمات المماثلة خلال الأسابيع الماضية مع تصاعد التوترات في المنطقة منذ بدء الحرب

أفادت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، يوم الثلاثاء، بإطلاق صاروخ كروز مضاد للسفن من قبل الحوثيين في باب المندب في البحر الأحمر. ويقال إن المسلحين ضربوا سفينة تجارية مملوكة لشركة Nowegian.

وجاء في تقرير القيادة المركزية الأمريكية أن "[الناقلة] ستريندا أبلغت عن وقوع أضرار تسببت في نشوب حريق على متنها، لكن لم تقع إصابات في هذا الوقت".

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ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنه "لم تكن هناك سفن أمريكية في المنطقة المجاورة وقت الهجوم، لكن USS MASON استجابت لنداء استغاثة ستريندا وتقوم حاليًا بتقديم المساعدة".

ولم يعلن الحوثيون على الفور مسؤوليتهم عن الحادث. إلا أن المتحدث باسم الجماعة العميد يحيى سريع إن إعلانا مهما سيصدر قريبا.

ويأتي الهجوم بعد أن هدد الحوثيون بمهاجمة أي سفينة يعتقد أنها متجهة إلى إسرائيل أو قادمة منها. ويأتي الحادث ضمن سلسلة من الهجمات المماثلة خلال الأسابيع الماضية مع تصاعد التوترات في المنطقة منذ بدء الحرب الإسرائيلية ضد حماس.