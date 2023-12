الحوثيون يقصفون سفينة تجارية مملوكة للنرويج في البحر الأحمر

أفادت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، يوم الثلاثاء، بإطلاق صاروخ كروز مضاد للسفن من قبل الحوثيين في باب المندب في البحر الأحمر. ويقال إن المسلحين ضربوا سفينة تجارية مملوكة لشركة Nowegian.

وجاء في تقرير القيادة المركزية الأمريكية أن "[الناقلة] ستريندا أبلغت عن وقوع أضرار تسببت في نشوب حريق على متنها، لكن لم تقع إصابات في هذا الوقت".